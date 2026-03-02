Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei în Germania. Gestul nevinovat poate atrage sancțiuni severe 

Vestitorii primăverii riscă dispariția, ei fac parte din speciile protejate de lege, iar reglementările stricte vizează și alte plante.

Primii ghiocei au început să își facă apariția pe marginea drumurilor, aducând primele semne de venire a primăverii. Cu toate acestea, înainte de a îi culege, cei sălbatici sunt o specie protejată, iar cei care îi culeg riscă nu doar amenzi, ci și conștiința încărcată, relatează ProTV.

Gestul nevinovat care poate atrage până la 50.000 de euro amendă

Ghioceii sunt protejați prin lege, iar culegerea sau dezgroparea lor din natură este strict interzisă, chiar daca aceste flori par să crească peste tot. Legea prevede sancțiuni drastice care pot ajunge până la 50.000 de euro, în funcție de statul federal și cât de gravă este încălcarea.

De asemenea, grădinarii care vor să aducă ghiocei sălbatici în grădina lor trebuie să știe că transplantarea lor este ilegală. Singurele flori permise sunt cele cumpărate din magazinele specializate, de la comercianți autorizați.

Sancțiunile și reglementările stricte din Germania

În Germania, nu doar ghioceii sunt protejați prin lege, ci și alte plante și flori. Culegerea sau săparea lor ilegală atrage sancțiuni severe. Iată câteva dintre amenzile aplicabile în diferite regiuni:

Bavaria: minim 50 de euro

Brandenburg: între 50 și 5.000 de euro

Bremen: între 50 și 20.000 de euro

Hamburg: între 25 și 50.000 de euro

Mecklenburg-Pomerania Occidentală: cel puțin 50 de euro

Saxonia Inferioară: minim 50 de euro

Renania de Nord-Westfalia: minim 25 de euro

Renania-Palatina: între 76,69 euro și 10.225,84 euro

Saarland: minim 50 de euro

Saxonia: minim 50 de euro

Turingia: între 75 și 10.000 de euro

Recomandările autorului: