Amenzi de până la 50.000 de euro pentru cei care culeg ghiocei în Germania. Gestul nevinovat poate atrage sancțiuni severe 

Vestitorii primăverii riscă dispariția, ei fac parte din speciile protejate de lege, iar reglementările stricte vizează și alte plante.
Primii ghiocei au început să își facă apariția pe marginea drumurilor, aducând primele semne de venire a primăverii. Cu toate acestea, înainte de a îi culege, cei sălbatici sunt o specie protejată, iar cei care îi culeg riscă nu doar amenzi, ci și conștiința încărcată, relatează ProTV.
Ghioceii sunt protejați prin lege, iar culegerea sau dezgroparea lor din natură este strict interzisă, chiar daca aceste flori par să crească peste tot. Legea prevede sancțiuni drastice care pot ajunge până la 50.000 de euro, în funcție de statul federal și cât de gravă este încălcarea.
De asemenea, grădinarii care vor să aducă ghiocei sălbatici în grădina lor trebuie să știe că transplantarea lor este ilegală. Singurele flori permise sunt cele cumpărate din magazinele specializate, de la comercianți autorizați.
În Germania, nu doar ghioceii sunt protejați prin lege, ci și alte plante și flori. Culegerea sau săparea lor ilegală atrage sancțiuni severe. Iată câteva dintre amenzile aplicabile în diferite regiuni:
