Prima pagină » Actualitate » Românii blocați în Dubai și Abu Dhabi sunt încurcați și de birocrația autorităților. Formularul ”de noaptea minții” solicitat de MAE

Românii blocați în Dubai și Abu Dhabi sunt încurcați și de birocrația autorităților. Formularul ”de noaptea minții” solicitat de MAE

Adina Anghelescu
28 feb. 2026, 22:07, Actualitate
Românii blocați în Dubai și Abu Dhabi sunt încurcați și de birocrația autorităților. Formularul ”de noaptea minții” solicitat de MAE
Insula Palm Jumeirah sub asaltul iranian. Foto: Facebook Nicolae Băciuț

Mai multe zone din Dubai au fost lovite masiv, sâmbătă, de rachetele iraniene. Hotelurile de lux au devenit  ținta rachetelor lansate de regimul de la Teheran, care pune presiune pe statele arabe aliate ale SUA. Astfel, zborurile au fost anulate și zeci de români au rămas blocați în Dubai. 

  • Așa cum a scris Gândul, Dubai a devenit din destinație de vis, un coșmar palpabil. Orașul grandios al Emiratelor Arabe Unite era una dintre destinațiile de lux preferate ale românilor. 
  • Însă, românii blocați acolo au parte de o surpriză de proporții din partea oficialităților de acasă. După cum relatează sursele noastre, aceștia sunt nevoiți să completeze un formular haotic, care le ia mult timp, prin prisma faptului că solicită informații neesențiale.

Capitala futuristă Dubai.

Anunțul autorităților către românii din Emiratele Arabe și Bahrain

ATENȚIONARE DE SECURITATE

În contextul escaladării tensiunilor militare din Iran și al evoluțiilor de securitate din regiune, recomandăm cetățenilor români aflați în Emiratele Arabe Unite și Regatul Bahrain să mențină o stare de vigilență sporită.

Vă recomandăm să urmăriți constant sursele oficiale de informare, precum și canalele de comunicare ale Ambasadei și Consulatului General pe rețelele sociale, pentru actualizări și notificări. Ambasada monitorizează în permanență evoluția situației.

De asemenea vă recomandăm să rămâneți în locuințe pe cât posibil, să evitați deplasările neesențiale și zonele aglomerate sau considerate sensibile.

Având în vedere că, în funcție de evoluțiile de securitate, există posibilitatea închiderii spațiului aerian, respectiv pot apărea anulări și/sau amânări de zboruri, recomandăm să fiți pregătiți pentru întreruperi de zbor/ schimbări de rută și să aveți documente/rezervări la îndemână; să mențineți legătura cu reprezentanții companiilor aeriene pentru informații actualizate cu privire la situația zborurilor.

Datele de urgență oferite de Ambasada României la Abu Dhabi și Dubai

În caz de urgență:

Cetățenii aflați în Abu Dhabi pot contacta Ambasada la numărul: +971 56 664 3975

Cetățenii din Dubai și din Emiratele de Nord pot contacta Consulatul General la numărul: +971 50 937 4516

Reamintim importanța înregistrării prezenței la consulat, prin intermediul platformei:
https://econsulat.ro/CetateniRomaniInregistrati/Inregistreaza

Formularul nu menționează nimic referitor la copii

Astfel, dacă cetățeanul român este în pericol, ți se cere să te înregistrezi la MAE. Completezi cam 25 de minute tot formularul. Ți se cere inclusiv numele de familie de fată al mamei (la propriu), în schimb nu poți trece faptul că ești însoțit de copii. Formularul este practic de domeniul absurdului, Românul dacă e în pericol în străinătate, în loc să poată completa un simplu formular cu nume, prenume, CNP și locația unde să poată fi găsit în caz de nevoie, trebuie o oră la propriu ca să poată completa date pe care nici nu le are la îndemână, relatează sursele noastre.

Reamintim că mai mulți români se află blocați în Dubai, o parte dintre ei fiind însoțiți de copii.

AUTORUL RECOMANDĂ

Vicele Camerei Deputaţilor din România, Adrian Cozma, este blocat de război, în Dubai. Înainte să coboare în adăpost, a filmat cum este bombardată clădirea din faţa hotelului

Scriitor român, martor la infernul din Palm Jumeirah, simbolul Dubaiului: ‘Am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare’

Recomandarea video

Citește și

MESAJ Ilie Bolojan, mesaj pentru românii blocați în războiul din Orient: „Să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale”
21:39
Ilie Bolojan, mesaj pentru românii blocați în războiul din Orient: „Să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale”
RĂZBOI Scriitor român, martor la infernul din Palm Jumeirah, simbolul Dubaiului: ‘Am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare’
21:39
Scriitor român, martor la infernul din Palm Jumeirah, simbolul Dubaiului: ‘Am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare’
EDUCAȚIE Daniel David a acordat primul interviu după demisie. Ce s-a schimbat după mandatul său
21:35
Daniel David a acordat primul interviu după demisie. Ce s-a schimbat după mandatul său
RĂZBOI Lovitură de proporții a Iranului. Embargou petrolier prin închiderea strâmtorii Ormuz, principala arteră de transport pentru petrolul țărilor arabe
21:00
Lovitură de proporții a Iranului. Embargou petrolier prin închiderea strâmtorii Ormuz, principala arteră de transport pentru petrolul țărilor arabe
ULTIMA ORĂ Ministerul Afacerilor Externe, recomandări de ultimă oră pentru românii din Orient. Alertele de călătorie au fost actualizate
20:35
Ministerul Afacerilor Externe, recomandări de ultimă oră pentru românii din Orient. Alertele de călătorie au fost actualizate
FLASH NEWS Macron acuză faptul că Franța nu a fost prevenită în legătură cu atacul asupra Iranului. Soluția urgentă pe care o propune liderul francez
20:18
Macron acuză faptul că Franța nu a fost prevenită în legătură cu atacul asupra Iranului. Soluția urgentă pe care o propune liderul francez
Mediafax
SUA și Israel au lansat atacuri asupra Iranului. Liderul suprem Ali Khamenei a fost ucis
Digi24
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
„Nu exclud un război cu China”. Un propagandist al Kremlinului critică lipsa tehnologică a armatei ruse: „Ucraina ne-a depășit la drone și la comunicații militare”
Mediafax
Elevi din Vrancea, blocați în Dubai din cauza închiderii spațiului aerian
Click
Salată de post cu năut: rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Nera care îți potolește foamea și hrănește sufletul
Digi24
VIDEO „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc
Cancan.ro
Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Andreea Esca în costum de baie, la 53 de ani! Imagini rare cu prezentatoarea Stirilor ProTV
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video cu momentul dramatic în care un tramvai plin cu pasageri deraiază în Milano: 2 morți, 54 de răniți
Descopera.ro
De ce neanderthalienii colecționau cranii cu coarne?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Sângele centenarilor oferă indicii despre mecanismele longevității
ALERTĂ Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate
21:02
Dubai, din destinație de vis, în coșmar după atacurile iraniene. Zeci de români sunt blocați, după ce zborurile au fost anulate
EXCLUSIV Cauzele războiului dintre SUA și Iran explicate de Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu: „Iranul semnalează clar – nu îi vom oferi lui Trump conflictul ușor și controlat pe care și-l dorește”. Ce fac Rusia și China
20:12
Cauzele războiului dintre SUA și Iran explicate de Ioana Constantin Bercean, expert în Orientul Mijlociu: „Iranul semnalează clar – nu îi vom oferi lui Trump conflictul ușor și controlat pe care și-l dorește”. Ce fac Rusia și China
ACTUALITATE Cancelarul german, Friedrich Merz, declarații despre războiul din Orient: Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul
19:48
Cancelarul german, Friedrich Merz, declarații despre războiul din Orient: Statele Unite au căutat timp de săptămâni o soluție negociată cu Iranul
EVENIMENT Președintele Turciei, a doua armată din NATO, primele declarații despre războiul din Orient: „E nevoie ca lumea islamică să reacționeze”
19:48
Președintele Turciei, a doua armată din NATO, primele declarații despre războiul din Orient: „E nevoie ca lumea islamică să reacționeze”
APĂRARE Miza scutului de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict Uniunea Europeană – Iran. Ce rol va avea România
19:37
Miza scutului de la Deveselu pentru apărarea Europei în cazul unui conflict Uniunea Europeană – Iran. Ce rol va avea România
VIDEO Primele imagini din Israel: Cum sunt respinse atacurile cu rachetele iraniene din Tel Aviv și Haifa
19:12
Primele imagini din Israel: Cum sunt respinse atacurile cu rachetele iraniene din Tel Aviv și Haifa

Cele mai noi

Trimite acest link pe