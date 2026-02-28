Mai multe zone din Dubai au fost lovite masiv, sâmbătă, de rachetele iraniene. Hotelurile de lux au devenit ținta rachetelor lansate de regimul de la Teheran, care pune presiune pe statele arabe aliate ale SUA. Astfel, zborurile au fost anulate și zeci de români au rămas blocați în Dubai.

Așa cum a scris Gândul, Dubai a devenit din destinație de vis, un coșmar palpabil. Orașul grandios al Emiratelor Arabe Unite era una dintre destinațiile de lux preferate ale românilor.

Însă, românii blocați acolo au parte de o surpriză de proporții din partea oficialităților de acasă. După cum relatează sursele noastre, aceștia sunt nevoiți să completeze un formular haotic, care le ia mult timp, prin prisma faptului că solicită informații neesențiale.

Anunțul autorităților către românii din Emiratele Arabe și Bahrain

ATENȚIONARE DE SECURITATE

În contextul escaladării tensiunilor militare din Iran și al evoluțiilor de securitate din regiune, recomandăm cetățenilor români aflați în Emiratele Arabe Unite și Regatul Bahrain să mențină o stare de vigilență sporită.

Vă recomandăm să urmăriți constant sursele oficiale de informare, precum și canalele de comunicare ale Ambasadei și Consulatului General pe rețelele sociale, pentru actualizări și notificări. Ambasada monitorizează în permanență evoluția situației.

De asemenea vă recomandăm să rămâneți în locuințe pe cât posibil, să evitați deplasările neesențiale și zonele aglomerate sau considerate sensibile.

Având în vedere că, în funcție de evoluțiile de securitate, există posibilitatea închiderii spațiului aerian, respectiv pot apărea anulări și/sau amânări de zboruri, recomandăm să fiți pregătiți pentru întreruperi de zbor/ schimbări de rută și să aveți documente/rezervări la îndemână; să mențineți legătura cu reprezentanții companiilor aeriene pentru informații actualizate cu privire la situația zborurilor.

Datele de urgență oferite de Ambasada României la Abu Dhabi și Dubai

În caz de urgență:

Cetățenii aflați în Abu Dhabi pot contacta Ambasada la numărul: +971 56 664 3975

Cetățenii din Dubai și din Emiratele de Nord pot contacta Consulatul General la numărul: +971 50 937 4516

Reamintim importanța înregistrării prezenței la consulat, prin intermediul platformei:

https://econsulat.ro/CetateniRomaniInregistrati/Inregistreaza

Formularul nu menționează nimic referitor la copii

Astfel, dacă cetățeanul român este în pericol, ți se cere să te înregistrezi la MAE. Completezi cam 25 de minute tot formularul. Ți se cere inclusiv numele de familie de fată al mamei (la propriu), în schimb nu poți trece faptul că ești însoțit de copii. Formularul este practic de domeniul absurdului, Românul dacă e în pericol în străinătate, în loc să poată completa un simplu formular cu nume, prenume, CNP și locația unde să poată fi găsit în caz de nevoie, trebuie o oră la propriu ca să poată completa date pe care nici nu le are la îndemână, relatează sursele noastre.

Reamintim că mai mulți români se află blocați în Dubai, o parte dintre ei fiind însoțiți de copii.

AUTORUL RECOMANDĂ

Vicele Camerei Deputaţilor din România, Adrian Cozma, este blocat de război, în Dubai. Înainte să coboare în adăpost, a filmat cum este bombardată clădirea din faţa hotelului

Scriitor român, martor la infernul din Palm Jumeirah, simbolul Dubaiului: ‘Am zărit ceva ce semăna a avion de vânătoare’