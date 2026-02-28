Prima pagină » Actualitate » Mesajul unui român blocat în Dubai, după atacul american asupra Iranului: „La sol, suntem în siguranță în acest moment / Orașul este intact”

28 feb. 2026, 13:26, Actualitate
Adrian Dragomir, un antreprenor român, care a rămas blocat în Dubai, din cauza faptului că zborurile au fost anulate, pe fondul atacurilor Iranului asupra bazelor americane din Qatar, Bahrain și Emiratele Arabe Unite, spune că Dubaiul nu a fost lovit direct și că exploziile care s-au auzit sunt detonările la mare altitudine ale sistemelor de apărare antiaeriană din Emirate, care interceptează proiectilele deasupra spațiului aerian. În acest moment, transmite antreprenorul, orașul este în siguranță.

„Dubaiul nu a fost lovit. Exploziile care s-au auzit sunt exclusiv detonările la mare altitudine ale sistemelor de apărare antiaeriană din Emirate, care interceptează proiectilele deasupra spațiului aerian.
• Victima raportată este în Abu Dhabi (la aproximativ 140 km distanță de noi). Aceasta a fost cauzată de căderea fragmentelor rezultate în urma unei interceptări reușite, nu de un impact direct al unei rachete.


Orașul este intact. La sol, în Dubai, suntem în acest moment în siguranță.
Da – au fost anulate toate zborurile iar noi eram programați să revenim mâine seară în București- am prelungit cu o săptămână cazarea, vedem ce se întâmplă și cum/când revenim în țară”, a scris acesta pe Facebook.

Blocaje aeriene în toată lumea după ce SUA și Israel au atacat Iranul

TAROM anunță că suspendă temporar zborurile către Tel Aviv. Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026.

TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv.

Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026, măsură publicată prin NOTAM-urile oficiale A0195/26 și A0196/26. În aceste condiții, zborurile comerciale regulate către și dinspre Tel Aviv nu pot opera.

