FOTO / Albertina Ionescu dă detalii despre soțul ei. ”Un bărbat SIGUR pe el, care nu are nimic de demonstrat”

Vedeta de televiziune Albertina Ionescu a dat detalii despre cel care îi este soț. ”Un bărbat sigur pe el, care nu are nimic de demonstrat”, a spus aceasta.
Albertina Ionescu a debutat în Televiziunea Română în anul 2000, ca prezentator și redactor al unor emisiuni pentru tineri, la TVR 1. De-a lungul anilor a prezentat unele dintre cele mai importante producţii ale Televiziunii Române – Festivalul de Muzică Mamaia, Cerbul de Aur, Eurovision – Camera Verde – dar a făcut mereu parte din echipa Ştirilor TVR. E realizator şi gazdă a emisiunii „Sâmbăta cu Albertina”, difuzată săptămânal la TVR INFO.
”Ne-am cunoscut în cadrul unor evenimente, iar începutul nostru a fost unul firesc, liniștit, așa cum vin lucrurile importante în viață: fără zgomot. Am început să vorbim și am descoperit rapid o chimie rară, construită pe umor, valori comune și un fel similar de a privi viața. A fost despre acea senzație de liniște pe care o ai când știi că ai ajuns exact unde trebuie”, a povestit Albertina Ionescu despre cum l-a cunoscut pe soțul ei.
Vedeta a explicat și cu ce a reușit să o cucerească cel care i-a devenit partener de viață:
”M-a cucerit cu… calmul lui. Cu umorul discret, cu eleganța gândului și cu o formă rară de grijă care nu se impune, dar e mereu acolo. La început, am remarcat integritatea lui. Un bărbat sigur pe el, care nu are nimic de demonstrat, dar care, în același timp, te face să vrei să îl descoperi”.
”Suntem o echipă, ne completăm, ne sprijinim, ne facem loc unul altuia, dar și visurilor noastre comune. Râdem mult, vorbim sincer și… ne înțelegem, desigur, și fără cuvinte”, a încheiat aceasta.