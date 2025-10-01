FOTO / Albertina Ionescu dă detalii despre soțul ei. ”Un bărbat SIGUR pe el, care nu are nimic de demonstrat”

Vedeta de televiziune Albertina Ionescu a dat detalii despre cel care îi este soț. ”Un bărbat sigur pe el, care nu are nimic de demonstrat”, a spus aceasta.



Albertina Ionescu a debutat în Televiziunea Română în anul 2000, ca prezentator și redactor al unor emisiuni pentru tineri, la TVR 1. De-a lungul anilor a prezentat unele dintre cele mai importante producţii ale Televiziunii Române – Festivalul de Muzică Mamaia, Cerbul de Aur, Eurovision – Camera Verde – dar a făcut mereu parte din echipa Ştirilor TVR. E realizator şi gazdă a emisiunii „Sâmbăta cu Albertina”, difuzată săptămânal la TVR INFO.

În ceea ce privește viața sentimentală, Albertina Ionescu a fost căsătorită cu Ștefan Lungu, de care a divorțat. În prezent, Albertina Ionescu este căsătorită cu Constantin Opriș. Despre actualul său partener de viață a oferit vedeta amănunte într-un interviu pentru revista Viva.

Albertina Ionescu dă detalii despre soțul ei. ”La început, am remarcat integritatea lui”