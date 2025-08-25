Prima pagină » Diverse » Showbiz » Cum arată acum Adrian Daminescu, după ce a învins cancerul. Cântărețul a urcat pe scena de la Festivalul Mamaia 2025

Cum arată acum Adrian Daminescu, după ce a învins cancerul. Cântărețul a urcat pe scena de la Festivalul Mamaia 2025

25 aug. 2025, 14:16, Showbiz
Cum arată acum Adrian Daminescu, după ce a învins cancerul. Cântărețul a urcat pe scena de la Festivalul Mamaia 2025
Galerie Foto 9
Cum arată acum Adrian Daminescu, după ce a învins cancerul

Adrian Daminescu (69 de ani) a urcat, recent, pe scena de la Festivalul Mamaia 2025. Compozitorul român a câștigat Trofeul Mamaia 2025, pentru piesa „Prima iubire ești tu”, interpretată de Cristiana Sofia Damian. Iată cum arată, acum, cântărețul român, după ce a învins cancerul.

În perioada 22 – 24 august 2025 a avut loc Festivalul Mamaia 2025. Pe scena din Piațeta Perla a urcat și Adrian Daminescu, compozitorul român care a și câștigat Trofeul Mamaia 2025. Premiul a venit în urma piesei „Prima iubire ești tu”, interpretată de Cristiana Sofia Damian, o adolescentă în vârstă de 16 ani. Cântărețul este mentorul ei.

„Muzica ușoară românească are viitor. Cu sound-uri moderne, cu ceva schimbat, muzica ușoară poate să trăiască foarte bine. Muzica ușoară face parte din latura cultă a divertismentului. Trebuie să știi notele muzicale, trebuie să știi orchestrație ca să fii un bun muzician. Un bun muzician niciodată nu se va face de râs pe scenă. Nu m-ar deranja ca un artist să mixeze o piesă de-a mea. Dar eu nu am vrut să fiu modern la acest festival, pentru că aici se cântă muzică ușoară românească”, a spus Adrian Daminescu, seara trecută, arată Antena3.ro.

Deși este cu zâmbetul pe buze pe scenă și în public, cântărețul în vârstă de 69 de ani s-a luptat cu o boală nemiloasă – cancerul pulmonar.

Adrian Daminescu a învins cancerul

În urmă cu câțiva ani, Adrian Daminescu avea să primească o veste tulburătoare din partea medicilor. Compozitorul român fusese diagnosticat cu o formă de cancer. În 2021, după o analiză la plămâni, a descoperit boala. În cadrul unei emisiuni televizate, cântărețul a povestit cu lux de amănunte ce a simțit când a aflat că este bolnav de cancer, dar și cum a reacționat după ce a reușit să se vindece.

„Am făcut o analiza la plămâni, mi-au găsit un cancer malign, de 3 cm și jumătate, la plămânul drept, eram la limită. (…) Dar, da, tratamentul e îngrozitor. Acolo, în spital, poți să îți pierzi încrederea, speranța. Mai sunt și acum anume sechele, în urma tratamentului, care este iadul pe pământ! Dar, cu credință și umor, treci”, a povestit compozitorul român.

„Când a auzit că sunt bolnav de cancer, a leşinat pe stradă, a căzut din picioare”

Tot în emisiune, mărturisise că nu a renunțat la viciul fumatului.

„A doua zi am intrat în tratamentul pentru cancer. Aşa cum eu am scăpat prin credinţa în Dumnezeu şi prin aceşti medici extraordinari pe care i-am avut eu, să nu credeţi că nu e o boală de care nu se scapă. Se scapă, dar să nu cădeţi pe partea în care să spuneţi «Domne, gata, mor, mor, mor!».

Deci de-aici porneşte, credinţa în Dumnezeu puternică, iar colegii mei de salon din spital au scăpat. Le făceam şedinţe motivaţionale în fiecare după-amiază: îmi puneam halat alb, un şal alb şi o ţigară de pufăi din ea şi mă duceam în fundul sălii, unde se strângea toată lumea, bolnavii de cancer, şi le vorbeam despre credinţă şi despre credinţa în tine, în sine, care este foarte importantă şi iată că am scăpat de acest cancer care parcă pentru mine n-a existat. (…) Totul vine de la iubire, Cătălin. Iubire.

Eu mi-am iubit atât de mult soţia, şi o iubesc şi acum, şi o iubesc din ce în ce mai mult, pentru că se sacrifică pentru mine. Ea, când a auzit că sunt bolnav de cancer, a leşinat pe stradă, a căzut din picioare. Şi am ţinut-o şi i-am spus: «Mamă, nu mor eu de boala asta». Şi aşa a fost, pentru că am avut încredere”, a mărturisit Adrian Daminescu în cadrul emisunii lui Cătălin Măruță.

Autorul recomandă:

FOTO / Cât CÂȘTIGĂ pe vară din turism și cântări Mihai Trăistariu. ”Acolo voi simți la buzunar”

FOTO / Daliana Răducan și Răzvan Simion, despre eventualitatea de a deveni PĂRINȚI. ”Suntem pregătiți”

FOTO / Andra, despre cei 17 ani de căsnicie cu Cătălin Măruță. ”Cam astea sunt REGRETELE”

Sursă foto: capturi video / Facebook / arhivă

Mediafax
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Mediafax
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Cum vor fi primele de toamnă
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
observatornews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Cursul valutar BNR luni, 25 august 2025: Prețul dolarului american și al monedei euro a scăzut azi! Cum arată cotațiile valutare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost interzis. Este cel mai mare regret: Astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București
Evz.ro
Vreme cu extreme, în septembrie. Prognoza ANM pe două săptămâni
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Primele ipoteze ale autoritatilor dupa tragedia in care 4 tineri au cazut cu masina in rapa: "Că mai sunt şi alţii care cred că ar putea, asta e altă discuţie”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
15 fapte despre Frank Caprio, probabil cel mai iubit și respectat judecător din lume. „Nu fac nimic diferit față de ceea ce m-au învățat părinții mei”
ACTUALITATE Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
14:32
Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
ACTUALITATE Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
13:49
Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
POLITICĂ Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
13:48
Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
JOBURI Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
13:43
Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
EXCLUSIV Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă
13:40
Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă