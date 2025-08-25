Cum arată acum Adrian Daminescu, după ce a învins cancerul. Cântărețul a urcat pe scena de la Festivalul Mamaia 2025

Adrian Daminescu (69 de ani) a urcat, recent, pe scena de la Festivalul Mamaia 2025. Compozitorul român a câștigat Trofeul Mamaia 2025, pentru piesa „Prima iubire ești tu”, interpretată de Cristiana Sofia Damian. Iată cum arată, acum, cântărețul român, după ce a învins cancerul.

În perioada 22 – 24 august 2025 a avut loc Festivalul Mamaia 2025. Pe scena din Piațeta Perla a urcat și Adrian Daminescu, compozitorul român care a și câștigat Trofeul Mamaia 2025. Premiul a venit în urma piesei „Prima iubire ești tu”, interpretată de Cristiana Sofia Damian, o adolescentă în vârstă de 16 ani. Cântărețul este mentorul ei.

„Muzica ușoară românească are viitor. Cu sound-uri moderne, cu ceva schimbat, muzica ușoară poate să trăiască foarte bine. Muzica ușoară face parte din latura cultă a divertismentului. Trebuie să știi notele muzicale, trebuie să știi orchestrație ca să fii un bun muzician. Un bun muzician niciodată nu se va face de râs pe scenă. Nu m-ar deranja ca un artist să mixeze o piesă de-a mea. Dar eu nu am vrut să fiu modern la acest festival, pentru că aici se cântă muzică ușoară românească”, a spus Adrian Daminescu, seara trecută, arată Antena3.ro.

Deși este cu zâmbetul pe buze pe scenă și în public, cântărețul în vârstă de 69 de ani s-a luptat cu o boală nemiloasă – cancerul pulmonar.

Adrian Daminescu a învins cancerul

În urmă cu câțiva ani, Adrian Daminescu avea să primească o veste tulburătoare din partea medicilor. Compozitorul român fusese diagnosticat cu o formă de cancer. În 2021, după o analiză la plămâni, a descoperit boala. În cadrul unei emisiuni televizate, cântărețul a povestit cu lux de amănunte ce a simțit când a aflat că este bolnav de cancer, dar și cum a reacționat după ce a reușit să se vindece.

„Am făcut o analiza la plămâni, mi-au găsit un cancer malign, de 3 cm și jumătate, la plămânul drept, eram la limită. (…) Dar, da, tratamentul e îngrozitor. Acolo, în spital, poți să îți pierzi încrederea, speranța. Mai sunt și acum anume sechele, în urma tratamentului, care este iadul pe pământ! Dar, cu credință și umor, treci”, a povestit compozitorul român.

„Când a auzit că sunt bolnav de cancer, a leşinat pe stradă, a căzut din picioare”

Tot în emisiune, mărturisise că nu a renunțat la viciul fumatului.

„A doua zi am intrat în tratamentul pentru cancer. Aşa cum eu am scăpat prin credinţa în Dumnezeu şi prin aceşti medici extraordinari pe care i-am avut eu, să nu credeţi că nu e o boală de care nu se scapă. Se scapă, dar să nu cădeţi pe partea în care să spuneţi «Domne, gata, mor, mor, mor!».

Deci de-aici porneşte, credinţa în Dumnezeu puternică, iar colegii mei de salon din spital au scăpat. Le făceam şedinţe motivaţionale în fiecare după-amiază: îmi puneam halat alb, un şal alb şi o ţigară de pufăi din ea şi mă duceam în fundul sălii, unde se strângea toată lumea, bolnavii de cancer, şi le vorbeam despre credinţă şi despre credinţa în tine, în sine, care este foarte importantă şi iată că am scăpat de acest cancer care parcă pentru mine n-a existat. (…) Totul vine de la iubire, Cătălin. Iubire.

Eu mi-am iubit atât de mult soţia, şi o iubesc şi acum, şi o iubesc din ce în ce mai mult, pentru că se sacrifică pentru mine. Ea, când a auzit că sunt bolnav de cancer, a leşinat pe stradă, a căzut din picioare. Şi am ţinut-o şi i-am spus: «Mamă, nu mor eu de boala asta». Şi aşa a fost, pentru că am avut încredere”, a mărturisit Adrian Daminescu în cadrul emisunii lui Cătălin Măruță.

Sursă foto: capturi video / Facebook / arhivă