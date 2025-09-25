Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Albertina Ionescu face dezvăluiri despre soțul său. ”A avut RĂBDARE fără să pună presiune”

25 sept. 2025, 13:30, Showbiz
Vedeta de televiziune Albertina Ionescu a făcut dezvăluiri despre actualul său soț. ”A avut răbdare fără să pună presiune”, a mărturisit aceasta.

Albertina Ionescu a debutat în Televiziunea Română în anul 2000, ca prezentator și redactor al unor emisiuni pentru tineri, la TVR 1. De-a lungul anilor a prezentat unele dintre cele mai importante producţii ale Televiziunii Române – Festivalul de Muzică Mamaia, Cerbul de Aur, Eurovision – Camera Verde – dar a făcut mereu parte din echipa Ştirilor TVR. E realizator şi gazdă a emisiunii „Sâmbăta cu Albertina”, difuzată săptămânal la TVR INFO.

În ceea ce privește viața sentimentală, Albertina Ionescu a fost căsătorită cu Ștefan Lungu, de care a divorțat. În prezent, Albertina Ionescu este căsătorită cu Constantin Opriș.   Despre actualul său partener de viață a oferit amănunte vedeta pentru revista Viva.

Albertina Ionescu face dezvăluiri despre soțul său. ”Nu mi-a cerut niciodată să renunț la mine”

Despre experiența divorțului, Albertina Ionescu a spus:

”A fost o etapă în care am petrecut 11 ani alături de un om și, la un moment dat, am decis amândoi, asumați și liniștiți, că drumurile noastre merg în direcții diferite. Nu am regrete. Am învățat că iubirea matură nu ține cu dinții de o formă, ci caută conținut”.

Vedeta TV a explicat și cum a reușit actualul său soț să îi risipească toate temerile legate de o nouă relație:

”Cred că multe femei poartă, la un moment dat, teama că vor trebui să se micșoreze ca să încapă în viața celuilalt. Că vor renunța la pasiunile lor, la prieteni, la visuri, doar ca să păstreze o relație. Și eu aveam unele gânduri – să nu mă pierd într-o poveste. Constantin nu mi-a cerut niciodată să renunț la mine. Dimpotrivă, m-a încurajat să fiu și mai mult. M-a ascultat fără să mă judece, a avut răbdare fără să pună presiune, și a fost acolo – nu demonstrativ, ci profund, prin prezență și consecvență. Lângă el, m-am simțit în siguranță să mă arăt așa cum sunt, cu tot ce am trăit și cu tot ce mai vreau să fiu. Cu el, m-am regăsit. Nu m-am pierdut”.

Albertina Ionescu a dat detalii și despre cum a fost cerută în căsătorie:

”Cererea în căsătorie a venit într-un moment absolut magic, într-o livadă de măslini din Thassos, la apus, cu un pahar de șampanie și cu inima bătând exact cum trebuie. Nu plănuiserăm nimic, nu discutaserăm, dar totul s-a simțit perfect, ca o continuare logică și frumoasă a ceea ce trăiam deja împreună. La doar două luni după cerere, ne-am căsătorit civil, pe 15 octombrie. Totul a fost simplu, curat, din suflet. Iar jumătate de an mai târziu, ne-am întors exact în același loc din Grecia pentru cununia religioasă. A fost un parcurs plin de sens, fără artificii, dar cu multă iubire și asumare”.

