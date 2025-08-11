FOTO / Amănunte NEȘTIUTE din cariera lui Cătălin Crișan. ”Eu nu mi-am propus să mă fac artist”

Cântărețul Cătălin Crișan, în vârstă de 57 de ani, a oferit câteva amănunte mai puțin știute din trecutul său. ”Eu nu mi-am propus să mă fac artist” , a mărturisit acesta.



Cătălin Crișan este unul dintre cei mai apreciați artiști din țara noastră, cu o carieră impresionantă în spate. A debutat în 1987 la concursul de creație și interpretare de la Mamaia, unde obține Premiul I la secția interpretare cu melodia „Vorbește marea”, după care a urmat o carieră de succes pe scena muzicală românească.

În plan personal, Cătălin Crișan a fost căsătorit cu Lucia Bubulac, de care a divorțat în anul 2009, după 14 ani de mariaj. Din căsnica lor au rezultat doi copii, Daria și Raris. Ulterior, Cătălin Crișan s-a căsătorit cu Alina Cupșa, împreună cu care are o fetiță, Lara Maria. Artistul a divorțat de cea de-a doua soție în anul 2013.

Artistul a acordat un interviu pentru revista Viva, unde a mărturisit, printre altele, că nu și-a propus să devină artist.

Amănunte neștiute din cariera lui Cătălin Crișan. ”Și uite cum Mihaela Runceanu mi-a schimbat destinul”

”Eu nu mi-am propus să mă fac artist când eram mic. Eu visam să devin un tenismen sau să mă fac un pianist de muzică clasică de succes. Și uite cum Mihaela Runceanu mi-a schimbat destinul. În ce privește melodia cu care m-am lansat la Mamaia, ‘Vorbește marea’, îmi este cerută la fiecare cântare. La fiecare spectacol mi se cere această piesă. Nu există să cânt undeva și să nu mi se ceară această melodie…”, a declarat Cătălin Crișan.

”Dumnezeu să o odihnească! Dar Mihaela Runceanu m-a auzit zdrăngănind la pian… la chitară, de fapt, și mi-a spus: ”De ce nu te duci tu la Mamaia?”. ‘La mamaia cui?”. ”E un festival de prestigiu…”. Și așa am ajuns eu la Mamaia în 1987 și am cântat această piesă scrisă de Aurel Manolache, care mi-a schimbat viața”, a mai spus artistul.