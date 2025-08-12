Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Andi Moisescu a fost PĂRĂSIT de tatăl său la 4 ani. ”M-am împăcat de mult cu ideea”

12 aug. 2025, 14:30, Showbiz
Prezentatorul de televiziune Andi Moisescu, în vârstă de 52  de ani, a fost părăsit de tatăl său când avea doar patru ani.

Andi Moisescu este căsătorit de foarte mulți ani cu Olivia Steer, împreună cu care formează o familie foarte frumoasă. Cuplul are doi băieți: David și Luca.

Juratul de la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV, are câteva pasiuni mai puțin știute. Pune muzică la festivaluri, face snowboarding și s-a apucat de sailing.

Într-un interviu pentru revista Viva, Andi Moisescu a vorbit despre tatăl său, care l-a părăsit când prezentatorul TV era doar un copil.

”Am foarte puține amintiri și nici nu mai contează acum. M-am împăcat de mult cu ideea, l-am iertat, bineînțeles. Nu simt nevoia să intru într-un astfel de subiect. E o chestiune intimă”, a declarat Andi Moisescu pentru sursa mai sus-menționaă.

În același interviu, prezentatorul TV a vorbit și despre regrete:

”Teoretic, aș regreta doar ceea ce n-am îndrăznit să fac. Dar cum nu-mi amintesc de-o vreo zi în care am apucat să mă plictisesc vreo clipă, nu e ca și cum aș fi avut timp să mai fac ceva, în plus și n-am făcut. Deci…”.

Despre defectele sale, Andi Moisescu a spus:

”O să mărturisesc eu doar cel mai mare defect al meu. Mi-e foarte greu să spun nu, chiar și atunci când e cazul. Și de fiecare dată asta-mi complică teribil viața. Dar cum am fost crescut de mic cu grija de a nu dezamăgi, uite cum îmi complic eu viața, în loc să spun nu, ori că nu pot”.

