FOTO / Când a avut Alina Sorescu primele sale VENITURI. ”Eu am început să câștig banii mei de mult”

Alina Sorescu, în vârstă de 38 de ani, a spus când a avut primele sale venituri: ”Eu am început să câștig banii mei de mult”.



Cântăreața Alina Sorescu a format o familie cu designerul Alexandru Ciucu. Cei doi au împreună două fetițe, Carolina și Raisa. Într-un mesaj transmis în mediul online, Alina Sorescu a anunțat că a introdus acțiunea de divorț la începutul anului 2023, iar divorțul s-a finalizat anul acesta.

Alina Sorescu este prezentă pe scena muzicală din România încă din copilărie. Artista a spus, pentru revista Viva, când a câștigat primii săi bani.

Când a avut Alina Sorescu primele sale venituri. ”Eram remunerată pentru concerte, chiar dacă erau la nivel mai mic la momentul respectiv”

”Eu am început să câștig banii mei de mult, de când aveam 12 ani, cam așa, adică atunci când eram remunerată pentru concerte, chiar dacă erau la nivel mai mic la momentul respectiv, dar știu că de fiecare dată îi reinvesteam în mine. La momentul respectiv cred că mi-am cumpărat o orgă sau ceva care m-a ajutat în activitatea mea profesională. Toți banii pe care i-am câștigat… mereu îi reinvesteam, la început mă refer”, a declarat Alina Sorescu.

”Eu sunt pe scenă de când mă știu, de copil, așa că am experimentat succesul sub diferite forme și chiar dacă am avut parte de succes când eram foarte mică, foarte tânără, acum îl apreciez mai mult, pentru că, normal, te maturizezi odată cu timpul și cred că susținerea pe care o simt acum din partea publicului este cea pe care o simt cel mai intens din toată viața mea. E un sprijin din partea oamenilor, venit pentru tot ceea ce însemn eu, nu doar ca muzică, poate că ceea ce însemn și ca om”, a mai spus artista.