FOTO / Cătălin Botezatu spune tot despre femeile din viața lui. ”Am IUBIT-O cel mai mult”

Designerul Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a vorbit despre femeile din viața lui. Acesta a spus care a fost cea mai mare iubire a sa.



Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu s-a bucurat de mare succes atât ca model, cât și ca om de afaceri.

Într-un interviu pentru click.ro, Cătălin Botezatu a vorbit despre relațiile sale amoroase și a dezvăluit care a fost marea sa iubire.

Cătălin Botezatu spune tot despre femeile din viața lui. ”Nu cred că am avut vreo relație cu care să nu rămân prieten”

Despre Bianca Drăgușanu, Cătălin Botezatu a spus:

”Da, de câte ori am prilejul vorbesc cu ea și ea știe că în viața asta până la capăt, dacă va avea nevoie vreodată de sprijinul meu, de ajutorul meu, voi fi acolo. Eu cred că într-o relație cel mai frumos este să rămâi prieten cu partenera respectivă și să o susții necondiționat. Nu cred că am avut vreo relație cu care să nu rămân prieten. Nimeni din viața mea nu este dușman cu mine la momentul ăsta, pentru că așa e frumos. Dacă aș urî pe cineva sau aș vorbi urât pe cineva din viața mea, înseamnă că eu am fost de doi lei și eu am făcut alegeri proaste. Deci, tot în mine aș da”.

Designerul a făcut declarații și despre Dana Opsitaru, marea sa iubire, dar și despre celelalte femei din viața lui:

”În afară de Dana Opsitaru, pe care am iubit-o cel mai mult și datorită căreia sunt ceea ce sunt, ea și-a pus o amprentă pozitivă, eram puști și eu atunci, am iubit-o foarte tare pe Vanda Vlasov, pe Tania Budi, care e o ființă nemaipomenită. Pe fiecare am iubit-o în felul meu. Pe Bianca, pentru că era nebună și nebunia asta ei mi-a plăcut foarte tare. Poate că asta și face să atragă un bărbat, pentru că dacă ești monotonă ca femeie, ești flască, degeaba ești frumoasă dacă nu ai zvâc”.

Creatorul de modă a menționat și câteva vedete din România pe care le consideră cu adevărat dive:

”Dacă o iubesc pe Angela Gheorghiu și îi spun divă dintr-un punct de vedere al femeii, carismei și nu în ultimul rând al vocii, apoi Loredana Groza, care iar este o divă, care se reinventează, o Madonnă a României, care îmi e prietenă și e o divă, Mihaela este acea divă din toate punctele de vedere, ea are acel aer “femme fatale”. Eu când o văd pe Mihaela, o văd pe Cher, la orice vârstă, la fel de frumoasă, la fel de inteligentă, cu aceeași atitudine. Asta e Mihaela Rădulescu”.