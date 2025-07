FOTO / Ce a spus Carmen Tănase despre Nicoleta Luciu. ”Stăteam cu gura CĂSCATĂ la filmare și luam notițe”

Actrița Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, și-a spus părerea despre Nicoleta Luciu, alături de care a jucat în telenovele, cu ani în urmă.



Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și televiziune. În plan personal, Carmen Tănase a fost căsătorită cu Victor Parhon, în perioada 1989-2000, și este mama unui băiat. Actrița a rămas văduvă la vârsta de 39 de ani, atunci când soțul ei, Victor Parhon s-a stins din viață la începutul anilor 2000, și a avut grijă singură de fiul lor.

Carmen Tănase a jucat rolul Flăcăricăi în serialul de televiziune ”Inimă de țigan”, difuzat de postul de televiziune Pro TV, care s-a bucurat de foarte mare succes la public. De asemenea, vedeta a jucat acest rol și în serialele ”Regina” și ”State de România”.

În telenovelele ”Inimă de țigan” și ”Regina”, Carmen Tănase a jucat și alături de Nicolata Luciu. Actrița a fost prezentă la podcastul ”Mom”, realizat de Nicoleta Luciu, unde a vorbit, printre altle, despre performanțele artistice ale brunetei.

Ce a spus Carmen Tănase despre Nicoleta Luciu.”Un exemplu de cum se face meseria asta la nivel performant, fără să ai studii în domeniu”

”Ne-a întrebat cineva de aici din public cum erai tu la filmări. Eu asta tot povestesc, am povestit zilele trecute despre tine. Un exemplu de cum se face meseria asta la nivel performant, fără să ai studii în domeniu. Pe scurt, ajunsese să fie atât de bună încât stăteam cu gura căscată la filmare și luam notițe. Deci era incredibilă! Intrase atât de tare (n.r.în rol), și atât de rău ce îmi pare că nu te-ai ținut de chestia asta, Nicoleta, pentru că tu puteai să rupi, să rupi! Și s-o tai și pe afară”, a povestit Carmen Tănase, potrivit click.ro.

”Filmam la Paris primul episod din Inimă de Țigan, (…). Ieșea lumea, stimați telespectatori, din cafenele să se uite după ea. Dacă vă puteți imagina! Era de-o frumusețe ceva incredibil! Pur și simple se ridica lumea de pe scaune și ieșea pe stradă după Nicoleta”, a mai spus aceasta.

Nicoleta Luciu a comentat:

”Noi furam meserie, (…). Am fost aruncați în apă fără să știm să înotăm. Oamenii au crezut în noi. Eu la prima scenă de plâns, am pus ceapă în ochi și nu mai puteam să deschid ochii. Ruxandra Ion mi-a spus: «ori plângi, ori pleci acasă». A ieșit secvența super tare. După care am avut secvență de plâns și nu am plâns în viața mea cât am plâns în doi ani de zile”.