FOTO / Ce face Jojo pentru a se întreține. ”Nu am TIMP să merg la sală”

Jojo se prezintă foarte bine din punct de vedere fizic – are un corp cu forme foarte bine conturate și o siluetă fără cusur. Actrița a explicat, pentru revista Unica, ce anume face pentru a se menține în formă.

Ce face Jojo pentru a se întreține. ”Nu-mi place să mănânc gras, asta-i de ajutor”

„Mișcare fac pe cât de mult pot acasă. Nu am timp să merg la sală, deși am sala vis-a-vis de mine. Dar fac foarte multe activități. Am foarte multe proiecte și atunci încerc să recuperez făcând mișcare acasă. Lucrez cu greutatea corpului meu, dar am adăugat și lucrul cu greutăți, care mi se pare extrem de important. Și recent, la sfatul unei prietene foarte bune, am adăugat mișcarea de a sări coarda. Asta ajută foarte mult sistemul limfatic, cel puțin pentru oamenii care au tendința de a se umfla. Eu sunt hipotensivă și mănânc foarte multă sare. Să știi că săriturile astea zilnice ajută și se văd. Poate nu în kilograme, dar ca aparență, ajută foarte tare. Și fac tot felul de seturi de exerciții, la sol, pentru toate rupele de mușchi, și în picioare, cu greutăți”, a detaliat Jojo.

În ceea ce privește alimentația, actrița a declarat:

„Am grijă la ceea ce mănânc, nu pot să zic că am o grijă deosebită, dar dacă am exagerat încerc să recuperez în zilele următoare. Mai ales că metabolismul, o să observi, se schimbă fantastic după vârsta de 40 de ani. Îmi plac pizza și pastele, deși am devenit în timp intolerantă la gluten. Îmi plac mâncărurile noastre tradiționale. Nu-mi place să mănânc gras, asta-i de ajutor. Nu mănânc grăsimi și nu mi-a plăcut niciodată să mănânc ceva excesiv de gras, prăjit, și așa mai departe. Îmi place să mănânc destul de echilibrat și sănătos, așa-i construit organismul meu. Îmi place ciocolata, dar nu sunt fan dulciuri. Nu sunt fan patiserie, torturi, și asta mă ajută foarte tare. Plăcinte, n-am zona asta, dar îmi place ciocolata”.