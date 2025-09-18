Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Ce fel de ȘEFĂ este Cristina Bâtlan. ”Sunt exigentă și spun lucrurilor pe nume”

18 sept. 2025, 14:30, Showbiz
Cristina Bâtlan a mărturisit ce fel de șefă este. Femeia de afaceri a recunoscut că este foarte directă și foarte exigentă.

Cristina Bâtlan este cunoscută publicului ca unul dintre jurații de la emisiunea ”Imperiul Leilor”, care a fost difuzată la postul de televiziune ProTV. Aceasta a fondat, împreună cu fostul soț, Roberto Bâtlan, brandul de încălțăminte ”Musette”.

Vedeta a ajuns să divorțeze după 26 de ani de căsnicie, după ce a aflat că era înșelată de soțul ei, Roberto. Din mariajul cu Roberto, Cristina Bâtlan are un fiu, Adi.   În prezent, Cristina Bâtlan are un nou partener și s-a logodit chiar de ziua sa de naștere, în aprilie 2023, la Veneția.

Cristina Bâtlan a explicat, pentru revista Unica, cum se comportă în calitate de șefă, mărturisind că este directă și exigentă.

”Sunt exigentă și spun lucrurilor pe nume repede. Bineînțeles că am învățat să fiu diplomată și să încep cu o laudă înainte de o critică, dar critica mi se pare că este lucrul care te duce la progres. Dacă ești foarte permisiv și dacă lași lucrurile să se întâmple oricum, câteodată poți să ajungi pe o stradă pe care nu știi cum ai ajuns. Deci îmi place să fac follow-up, să urmăresc activitatea pas cu pas și să creez așteptări corecte, atât mie, cât și echipei mele, astfel încât exigența să fie una maximă. (…) Facem lucrurile atât cât știm de bine, fără să facem vreo economie în acest sens”, a declarat Cristina Bâtlan.


Femeia de afaceri a spus și cum îî merge în plan personal:

”Îmi merge bine și pe plan personal pentru că eu știu un singur lucru bine: ne naștem singuri, restul sunt iluzii. Știu un singur lucru bine și știu că dacă ai o slăbiciune, dacă aștepți ca bucuria să vină din afara ta este o iluzie deșartă. Iubesc oamenii, iubesc să socializez, sunt cu totul pentru prietenii mei, pentru oamenii care au nevoie de sprijinul meu, dar știu că întotdeauna trebuie să mă întorc la mine și să fiu în primul rând bine cu mine. Și când mă uit în oglindă să văd acel om fericit, care e mulțumit cu tot ceea ce face și în primul rând cu intenția pentru care face lucruri. Așa că fac reset, reset, reset, reset, de fiecare dată. Mi se pare că e cel mai important lucru”.

