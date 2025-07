FOTO / Ce și-a luat Andreea Esca din primii BANI câștigați. ”Am jucat într-un film pentru adolescenți”

Prezentatoarea de televiziune Andreea Esca, în vârstă de 52 de ani, a dezvăluit ce și-a luat din primii bani pe care i-a câștigat.



Andreea Esca prezintă principalul jurnal de știri de la Pro TV încă de la începuturile postului de televiziune. Vedeta a lucrat în televiziune pentru prima dată la postul TV SOTI. În plan personal, Andreea Esca este căsătorită de foarte mulți ani cu omul de afaceri Alexandre Eram, împreună cu care are doi copii, Alexia și Aris.

Într-un interviu pentru revista Viva, Andreea Esca a povesit că primele sale venituri au fost după ce a jucat într-un film pentru adolescenți. Vedeta a spus și ce anume și-a cumpărat cu banii respectivi.

Ce și-a luat Andreea Esca din primii bani câștigați. ”Nu îi mai am, din păcate”

„Primul meu salariu a fost în liceu, când am jucat într-un film pentru adolescenți și, din banii pe care i-am căștigat, mi-am luat o pereche de cercei de la magazinul Eva. Nu îi mai am, din păcate. Regret, eu sunt foarte strângătoare, dar mama mea – nu!. La vremea respectiv eram un copil, mama i-a pierdut pe undeva prin casă”, a povestit Andreea Esca.

Vedeta de televiziune a mai mărturisit că momentul în care a simțit că a reușit profesional a fost cel care a marcat prima sa apariție la Pro TV:

”Cred că 1 decembrie 1995 ar putea fi considerat momentul în care am zis: „Am reușit”. (…) Probabil că au fost diverse (n.r. provocări), dar nu pot să spun că am avut niște eșecuri care m-au dus aici. Fiecare are un drum și eu am avut norocul să îl găsesc. Sunt convinsă că fiecare are un har, dar nu toată lumea îl descoperă. Cred că eu l-am descoperit și sunt foarte fericită pentru asta”.