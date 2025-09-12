FOTO / Ce spune Cristina Bâtlan despre COPILĂRIA ei. ”Nu am urmat calea pe care o proiectam atunci”

Binecunoscuta femeie de afaceri Cristina Bâtlan a vorbit despre copilăria sa și despre ce carieră își dorea să urmeze în acele vremuri.



Cristina Bâtlan este cunoscută publicului ca unul dintre jurații de la emisiunea ”Imperiul Leilor”, care a fost difuzată la postul de televiziune ProTV. Aceasta a fondat, împreună cu fostul soț, Roberto Bâtlan, brandul de încălțăminte ”Musette”.

Vedeta a ajuns să divorțeze după 26 de ani de căsnicie, după ce a aflat că era înșelată de soțul ei, Roberto. Din mariajul cu Roberto, Cristina Bâtlan are un fiu, Adi. În prezent, Cristina Bâtlan are un nou partener și s-a logodit chiar de ziua sa de naștere, în aprilie 2023, la Veneția.

Cristina Bâtlan și-a amintit de vremurile copilăriei și a povestit, pentru revista Viva, spre ce carieră își dorea atunci să se îndrepte.

Ce spune Cristina Bâtlan despre copilăria ei. ”Poate avocatură, medicină, poate altceva”

”Eram un copil curios, rebel pe alocuri, mereu cu idei și planuri. Voiam să fac ceva mare, să las o urmă. Azi, cred că adolescenta aceea ar fi mândră. Nu am urmat calea pe care o proiectam atunci – poate avocatură, medicină, poate altceva – dar am păstrat spiritul ei: setea de libertate și dorința de a construi ceva valoros”, a mărturisit Cristina Bâtlan.



În același interviu, femeia de afaceri a spus și cum arată o zi obișnuită din viața sa:

”Știu că v-ați aștepta să vă spun că am un ritual miraculos, care îmi dă energie și mă ține pe o vibrație înaltă… dar adevărul e că, atunci când sunt prinsă între două proiecte, uneori aș vrea să lenevesc, să nu mă ridic din pat până la 10. Să fiu așa, fără habar, cu mine, fără alarmă, fără telefon, fără agenda zilei care îmi bate la ușă. În realitate, îmi încep ziua cu un ceai de vreo oră, timp în care reflectez sau verific agenda ca să-mi intru direct în ritm. În perioada asta de criză, mă preocupă păstrarea calității și extinderea internațională a celor două proiecte care mă reprezintă: Musette și Chanand”.