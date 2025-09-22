FOTO / Ce stil de viață a adoptat Jorge. ”Am mai slăbit. Am o DIETĂ anume”

Jorge, în vârstă de 43 de ani, a adoptat un stil de viață cât se poate de sănătos. ”Am mai slăbit. Am o dietă anume”. a afirmat artistul.



Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a căsătorit cu Ramona Prodea, împreună cu care are un băiețel, David. Alina Laufer, fosta parteneră de viață a lui Jorge, este căsătorită cu Ilan Laufer.

În ultima perioadă, Jorge a adoptat un stil de viață cât mai sănătos. Acesta a explicat, pentru revista Viva, ce face pentru a fi în fomă și a se simți cât mai bine.

Ce stil de viață a adoptat Jorge. ”Dar mă simt senzațional, în primul rând”

”Am mai slăbit. Merg la sală. Am o dietă anume. Am eliminat glutenul din alimentație și nu mai mănânc brânzeturi, iaurturi și așa mai departe. E o dietă diferită, de fapt un stil de viață diferit față de ceea ce am abordat până acum și pare că îmi priește”, a declarat Jorge.

”Zahărul l-am eliminat demult. Iar treaba asta cu… alcoolul… Știi care e super puterea acum, a unui bărbat? Zero alcool. Asta e noua super putere a bărbaților, dar și a femeilor. (…) Dar mă simt senzațional, în primul rând. Dar suntem sănătoși și asta este cel mai important”, a mai spus artistul.