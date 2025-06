FOTO / CRBL dă detalii neștiute despre SEPARAREA de soția sa. ”S-au adunat foarte multe lucruri nevorbite, nespuse”

CRBL, pe numele său real Eduard Mihail Andreianu, a dat detalii neștiute despre separarea de soția sa, Elena, împreună cu care are o fiică – Alessia.



Eduard Mihail Andreianu, cunoscut sub numele de scenă CRBL, este un cântăreț, coregraf, dansator, actor și producător muzical. Artistul a devenit cunoscut în anul 2000 ca membru al trupei Simplu, cu care a lansat opt albume. CRBL este cunoscut și din postura de câștigător la ”Asia Express”, sezonul 2, unde a făcut echipă cu Oase. De asemenea, CRBL a participat și la ”Survivor România”.

În plan personal, CRBL este căsătorit cu Elena, împreună cu care are o fetiță, Alessia. În urmă cu ceva timp, CRBL a luat decizia de a se muta cu soția sa și fiica lor în Spania. Ulterior, familia a revenit în România.

CRBL și soția sa au ajuns la separare, iar la o lună după aceea artistul a cunoscut-o pe Olga, actuala sa iubită. Prezent la podcastul realizat de Teo Trandafir, CRBL a vorbit despre momentul separării de cea care i-a fost soție.

CRBL dă detalii neștiute despre separarea de soția sa. ”Și eu, şi ea am fost întotdeauna de părere că nu trăim într-o minciună”

”16 ani împreună am tot construit lucruri, într-adevăr. Le-am construit ca doi copii, pot spune, învăţând unul de la altul şi construind frumos toată povestea asta, a venit şi Alesia şi s-a alăturat şi ea şi împreună am descoperit foarte multe lucruri extraordinare. Dar, ca în orice fel de relaţie şi de familie, evident că există discuţii de toate felurile, pentru că suntem oameni diferiţi şi, slavă Domnului, bine că suntem diferiţi şi că nu suntem la fel. Şi flacăra iubirii, aia care este la început, se mai stinge, se reaprinde, are şi ea formele ei, în funcţie de parteneri. S-au adunat foarte multe lucruri nevorbite, nespuse, şi deja când timpul trece, te încarci cu ele, atât eu cât şi ea, şi începem să ne încruntăm. Şi după aia ne-am dat seama că am început să ne încruntăm atât de tare, încât ne jurizează Alesia şi începem să ne formăm cumva o minciună în familie. Am stat de vorbă, ne-am dat seama că suntem atât de proşti şi că facem treaba asta, am reîncercat să ne revizionăm comportamentul, am încercat să facem să fie mai bine, au fost încercări de genul acesta, dar în final tot cam aici veneam. Şi atunci, şi eu, şi ea am fost întotdeauna de părere că nu trăim într-o minciună, că nu ne minţim reciproc, dar nici pe Alesia, pentru că ajungem exact acolo unde nu ne dorim: să călcăm strâmb. Şi atunci, ca doi oameni maturi, am stat, am comunicat, am decis şi am făcut acest pas”, a declarat CRBL, potrivit okmagazine.ro.

În prezent, fosta parteneră de viață a lui CRBL și fiica lor se află în Republica Moldova, țara natală a Elenei.

”Ele sunt la Chişinău, Alesia e tot la o şcoală britanică. E bine, şi-a făcut prieteni acolo… Pentru mine e complicată naveta, mie mi-este aproape imposibil să mă deplasez. Îmi doresc să mă văd cu ea cât de des posibil, să povestim câte în lună şi în soare despre orice, despre noi, despre muzică, despre şcoală, despre colegi, despre ce i se întâmplă la vârsta asta, numai că este foarte complicat. Am de parcurs până la Chişinău o zi întreagă dus, să-mi iau acolo undeva o cazare, să rămân peste noapte şi a doua zi să mă întorc, dar când să mă văd cu Alesia? Deci trebuie să-mi iau două nopţi. Deci înseamnă să mă duc în weekend, că în timpul săptămânii are şcoală sau să mă duc în timpul săptămânii, să mă văd cu ea doar după şcoală… Şi acolo unde să ne vedem? La o cafenea, într-un parc, într-un mall, pe stradă… M-am bucurat foarte mult de fiecare dată când au venit ele încoace, am fost şi la Piteşti la familie, atunci am mai câştigat timp”, a explicat artistul.