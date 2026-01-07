Ștefan Popescu, analiza momentului: SUA pot obține controlul economic și strategic de facto al Groenlandei fără operațiuni militare. Reacțiile internaționale nu pot fi decât slabe. Imperiul SUA se retrage, de fapt

Prin noile sale afirmații referitoare la Groenlanda, la importanța Groenlandei pentru securitatea națională a Statelor Unite ale Americii, Donald Trump nu face altceva decât să accentueze interesul pentru consolidarea controlului american asupra emisferei vestice.

Groenlanda face parte, din punctul de vedere al geografiei fizice, din America de Nord, ea face parte deja din geografia strategică a Statelor Unite ale Americii. Groenlanda este parte a aceleiași strategii precum sunt Venezuela, Panama, Mexic, toată America de Sud, Canada.

Danemarca a și afirmat în mai multe rânduri că este gata să negocieze un compromis, astfel încât să se ajungă la o formulă care să satisfacă, cel puțin parțial, exigențele americane sau să salveze aparențele.

Cum va putea SUA să obțină controlul total al Groenlandei?

Statele Unite au deja control asupra Groenlandei, pentru că există o bază militară americană în Groenlanda. Un control suplimentar poate fi suplimentarea trupelor americane prezente în Groenlanda, facilități acordate sau chiar o exclusivitate cu privire la exploatarea resurselor, ceea ce plasează, practic, teritoriul din Groenlanda de facto sub tutela economică și strategică a Statelor Unite ale Americii, controlul Danemarcei rămânând la nivel formal.

Care ar fi reacțiile la nivel internațional?

Reacțiile la nivel internațional nu pot fi decât slabe. Am observat din partea Uniunii Europene câteva reacții, ceva mai accentuate din partea Franței, dar fără niciun fel de capacitate de intervenție la adresa Statelor Unite ale Americii. Deci niciun fel de reacție. Practic, imperiul se retrage.

Imperiul nu este un imperiu care se extinde prin securizarea spațiilor de proximitate. Înseamnă, de fapt, securizarea spațiului vital, esențial pentru Statele Unite ale Americii. Dar nu înseamnă nicidecum o politică intervenționistă în stilul neoconservator american, așa cum am avut în Irak, în Afganistan. Este o politică fundamental diferită.

Ar putea întreprinde SUA o operațiunea specială în Groenlanda?

În niciun caz. Vorbim tot de o soluție negociată. Pentru că în Venezuela nu a avut loc decât aparent o operație militară.

Operația militară s-a redus în primul rând la intimidare, folosirea factorului militar ca presiune la adresa Caracasului. Noi nu am avut o schimbare de regim – am avut o ieșire negociată a lui Maduro din scenă. Practic, propriul său sistem l-a ejectat. Elitele politico-militare venezueliene au negociat cu Statele Unite ale Americii, ajungând la concluzia că Washingtonul chiar nu mai dorește să tolereze un regim deschis ostil la adresa sa.

Și atunci, așa cum s-a întâmplat în 1989 și în România – când sistemul, securitatea și elitele politico-militare au retras sprijinul lui Nicolae Ceaușescu și au fost primele care s-au reorientat, sesizând vântul schimbării – același lucru s-a întâmplat și în Venezuela. Practic, luptele au fost marginale. Nu vedem aproape niciun fel de rezistență. Este o disciplină, am putea spune, totală.

Dincolo de acest interes strategic, adică de a crea acest spațiu vital, o zonă tampon practic, ce interes economic este acolo?

Interesul economic este, în primul rând, asigurarea unei piețe, unui acces privilegiat la piețele din spațiile de proximitate.

Deci, dominația strategică este completată cu dominația economică, cu eliminarea puterilor rivale. De altfel, Donald Trump a și declarat ieri că nu acceptăm o prezență chineză și rusă în blocul continental american. Este drept, China a devenit în ultimii ani primul partener comercial al Americii de Sud. Este implicată în construcția unor infrastructuri critice în mai multe state din America Latină. Amintesc Argentina, Peru.

Și, prin urmare, acest lucru nu mai este tolerat de Statele Unite ale Americii. De unde și această decizie de mână forte, de a interveni și a-l elimina pe Maduro de la putere, pentru a da un semnal foarte clar în direcția Beijingului și subsidiar, mai puțin Moscovei, că nu se mai acceptă puteri rivale în spațiul de proximitate al Statelor Unite ale Americii.

Referința lui Donald Trump la doctrina Monroe, această doctrină din 1823, care, de fapt, este dictată de secretar – autorul este secretarul de stat al lui Monroe, John Quincy Adams, care a și succedat ulterior la președinție – arată clar punerea în aplicare a principiului America aparține americanilor, adică cetățenii Statelor Unite ale Americii. Această prioritate pentru exclusivitatea Statelor Unite asupra blocului continental american în ansamblu este explicit enunțată în noul text al strategiei naționale de securitate al Statelor Unite ale Americii, unde se mai amintește și de ierarhizarea spațiilor din punctul de vedere al intereselor americane pe plan global. Nu toate spațiile au aceeași valoare strategică pentru Statele Unite ale Americii.

Totul este expus cât se poate de limpede.

