Misterul morții fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu nu a fost, încă, elucidat. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov continuă cercetările, urmând să fie finalizate perchezițiile informatice la telefoanele și laptopurile ridicate din casa din Pipera-Tunari a Rodicăi Stănoiu.

Surse judiciare au confirmat, pentru Gândul, că la dosar există mai multe declarații importante, precum și documente medicale sau mărturii privind relația pe care fostul ministru a avut-o cu o persoană cu 50 de ani mai tânără în ultimii ani. Marius Calotă nu a fost, încă, audiat, momentul va fi ales de procurorul de caz.

Cui ar fi fost închiriată casa din Năvodari a fostul ministru

Gândul a intrat în posesia unui filmuleț în care puteți urmări în ce stare jalnică ajunsese casa de vacanță din Năvodari pe care Rodica Stănoiu i-a lăsat-o moștenire prin testament lui Marius Calotă, împreună cu casa din București, două mașini și 5% din acțiunile pe care aceasta le deținea la două bănci.

În acest videoclip se poate vedea cum interiorul casei fusese lăsat într-o debandadă totală, ca și cum ar fi fost vandalizată. Apropiați ai Rodicăi Stănoiu au dezvăluit, pentru Gândul, că această casă din Năvodari fusese închiriată de Calotă unor persoane pe care doar el le cunoaște și că nimeni nu știe dacă din casă au dispărut lucruri de valoare pe care aceasta le achiziționase de-a lungul vieții.

Testamentul nu a fost pus încă în executare

Mai mult, nimeni nu știe dacă și cât profit a avut fostul partener al Rodicăi Stănoiu de pe urma unei astfel de afaceri de închiriere.

Și acest aspect urmează să fie lămurit de anchetatori. Până acum, din declarațiile existente la dosar ar reieși că Marius Calotă ar fi cel care a administrat în ultima vreme banii fostului ministru al Justiției și el s-a ocupat și de casa de la Năvodari.

Filmul exclusiv aflat în posesia Gândul a fost realizat în vara anului trecut.

Urmează ca procurorii de la Parchetul Ilfov să cerceteze și acest mister legat de vandalizarea casei din Năvodari a Rodicăi Stănoiu, bun imobil care apare în testamentul autentificat la un notariat din Cotroceni și care până acum nu a fost pus în executare.

