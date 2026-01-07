Prima pagină » Social » Cum arată în interior casa vandalizată a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. Filmare din vara anului 2025

Cum arată în interior casa vandalizată a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. Filmare din vara anului 2025

Adina Anghelescu
07 ian. 2026, 05:30, Social
Galerie Foto 20

Misterul morții fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu nu a fost, încă, elucidat. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov continuă cercetările, urmând să fie finalizate perchezițiile informatice la telefoanele și laptopurile ridicate din casa din Pipera-Tunari a Rodicăi Stănoiu.

Vezi galeria foto
20 poze

Surse judiciare au confirmat, pentru Gândul, că la dosar există mai multe declarații importante, precum și documente medicale sau mărturii privind relația pe care fostul ministru a avut-o cu o persoană cu 50 de ani mai tânără în ultimii ani. Marius Calotă nu a fost, încă, audiat, momentul va fi ales de procurorul de caz.

Cui ar fi fost închiriată casa din Năvodari a fostul ministru

Gândul a intrat în posesia unui filmuleț în care puteți urmări în ce stare jalnică ajunsese casa de vacanță din Năvodari pe care Rodica Stănoiu i-a lăsat-o moștenire prin testament lui Marius Calotă, împreună cu casa din București, două mașini și 5% din acțiunile pe care aceasta le deținea la două bănci.

Casa Rodicăi Stănoiu a fost devastată

În acest videoclip se poate vedea cum interiorul casei fusese lăsat într-o debandadă totală, ca și cum ar fi fost vandalizată. Apropiați ai Rodicăi Stănoiu au dezvăluit, pentru Gândul, că această casă din Năvodari fusese închiriată de Calotă unor persoane pe care doar el le cunoaște și că nimeni nu știe dacă din casă au dispărut lucruri de valoare pe care aceasta le achiziționase de-a lungul vieții.

Testamentul nu a fost pus încă în executare

Mai mult, nimeni nu știe dacă și cât profit a avut fostul partener al Rodicăi Stănoiu de pe urma unei astfel de afaceri de închiriere.

Nicio cameră nu a rămas întreagă

Și acest aspect urmează să fie lămurit de anchetatori. Până acum, din declarațiile existente la dosar ar reieși că Marius Calotă ar fi cel care a administrat în ultima vreme banii fostului ministru al Justiției și el s-a ocupat și de casa de la Năvodari.

Și baia a fost vandalizată

Filmul exclusiv aflat în posesia Gândul a fost realizat în vara anului trecut.

Urmează ca procurorii de la Parchetul Ilfov să cerceteze și acest mister legat de vandalizarea casei din Năvodari a Rodicăi Stănoiu, bun imobil care apare în testamentul autentificat la un notariat din Cotroceni și care până acum nu a fost pus în executare.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați sexual de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
05:00
Mai mulți copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, abuzați sexual de doi gardieni. În caz de refuz, minorii erau torturați de către paznici
VIDEO Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția
15:47
Makaveli și mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă, după ce au dat buzna în Spitalul Județean Constanța. Medicii au chemat Poliția
CONTROVERSĂ Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului
15:38
Scandal uriaș la Spitalul Județean Argeș. Prefectul Ioana Făcăleață și-a pus pacienții în cap după ce ar fi sărit peste rând. Un polițist confirmă spusele martorilor: „Îmi spunea că mă aranjează ea”. PNL Argeș cere demisia imediată a prefectului
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Adevarul
Pace cu orice preț? Ce spun experții despre dorința românilor de a avea relații mai bune cu Rusia
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Risc de contaminare cu lapte praf. Nestlé anunță o retragere globală!
ACTUALITATE Valentin Stan: Maduro a fost cel mai mare susținător al lui Putin în conflictul din Ucraina
06:30
Valentin Stan: Maduro a fost cel mai mare susținător al lui Putin în conflictul din Ucraina
VIDEO Valentin Stan: Se încearcă să ni se spună că nu au crescut taxele și impozitele mult mai mult decât au anunțat
06:00
Valentin Stan: Se încearcă să ni se spună că nu au crescut taxele și impozitele mult mai mult decât au anunțat
DEZVĂLUIRI Surse Reuters: Trump are noi „ținte” în Venezuela. Primul vizat este temutul ministru de interne, Diosdado Cabello. Care sunt cererile SUA pentru liderul care controlează forțele de securitate din Caracas
03:10
Surse Reuters: Trump are noi „ținte” în Venezuela. Primul vizat este temutul ministru de interne, Diosdado Cabello. Care sunt cererile SUA pentru liderul care controlează forțele de securitate din Caracas
ULTIMA ORĂ Trump anunță primul acord cu Delcy Rodríguez: Venezuela dă Americii 50 de milioane de barili de petrol. Liderul interimar de la Caracas decretează 7 zile de doliu național
02:17
Trump anunță primul acord cu Delcy Rodríguez: Venezuela dă Americii 50 de milioane de barili de petrol. Liderul interimar de la Caracas decretează 7 zile de doliu național
FLASH NEWS Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”
01:31
Premierul britanic Keir Starmer: „Franța și Marea Britanie plănuiesc baze militare în Ucraina”
FLASH NEWS Germania preia securitatea Europei. Anunțul surpriză al cancelarului Merz: „Vom trimite trupe pe teritoriul NATO învecinat Ucrainei”
00:38
Germania preia securitatea Europei. Anunțul surpriză al cancelarului Merz: „Vom trimite trupe pe teritoriul NATO învecinat Ucrainei”

Cele mai noi

Trimite acest link pe