Valentin Stan: Maduro a fost cel mai mare susținător al lui Putin în conflictul din Ucraina

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a explicat relația dintre Rusia și Venezuela, plecând de la o analiză postată de China Global South Project. Discuția a vizat o confruntare indirectă cu Statele Unite și modul în care Moscova transmite mesaje strategice în emisfera vestică. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Maduro a fost cel mai mare susținător al lui Putin în conflictul din Ucraina

Valentin Stan arată că relația dintre Rusia și Venezuela este descrisă drept un parteneriat strategic antihegemonic. Spus pe scurt, este vorba despre o poziționare comună împotriva Statelor Unite.

Sub Vladimir Putin, Rusia și Venezuela au consolidat un parteneriat strategic surprinzător, solidaritate antihegemonică. Antihegemonică adică împotriva cui? Împotriva americanilor. Cooperare pragmatică, pe bune. Moscova s-a poziționat ca un susținător aplicat al administrației Maduro, corect? S-au susținut reciproc. Maduro a fost cel mai puternic susținător al lui Putin în conflictul din Ucraina.

Valentin Stan: Tu știi ce e aia bombardier strategic?

Analistul aduce în discuție momentul-cheie din decembrie 2018. Atunci, Rusia a trimis bombardiere strategice de mare rază în Venezuela. Gestul este descris ca unul simbolic, dar extrem de provocator. Vorbim despre avioane capabile să transporte arme nucleare, chiar dacă acestea nu ar fi fost la bord.