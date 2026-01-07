Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Maduro a fost cel mai mare susținător al lui Putin în conflictul din Ucraina

Alexandra Anton Marinescu
07 ian. 2026, 06:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a explicat relația dintre Rusia și Venezuela, plecând de la o analiză postată de China Global South Project. Discuția a vizat o confruntare indirectă cu Statele Unite și modul în care Moscova transmite mesaje strategice în emisfera vestică. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Maduro a fost cel mai mare susținător al lui Putin în conflictul din Ucraina

Valentin Stan arată că relația dintre Rusia și Venezuela este descrisă drept un parteneriat strategic antihegemonic. Spus pe scurt, este vorba despre o poziționare comună împotriva Statelor Unite.

Sub Vladimir Putin, Rusia și Venezuela au consolidat un parteneriat strategic surprinzător, solidaritate antihegemonică. Antihegemonică adică împotriva cui? Împotriva americanilor. Cooperare pragmatică, pe bune. Moscova s-a poziționat ca un susținător aplicat al administrației Maduro, corect? S-au susținut reciproc. Maduro a fost cel mai puternic susținător al lui Putin în conflictul din Ucraina.

Valentin Stan: Tu știi ce e aia bombardier strategic?

Analistul aduce în discuție momentul-cheie din decembrie 2018. Atunci, Rusia a trimis bombardiere strategice de mare rază în Venezuela. Gestul este descris ca unul simbolic, dar extrem de provocator. Vorbim despre avioane capabile să transporte arme nucleare, chiar dacă acestea nu ar fi fost la bord.

Decembrie 2018. Ce-a făcut, mă? Rusia a trimis bombardiere strategice de mare rază în Venezuela, într-un gest de sprijin. Tu știi ce e aia bombardier strategic? Bombardier strategic e bombardier care poartă… nucleare. Bine, presupunem că nu s-a venit cu armele nucleare. Doar a dat impresia. Pentru mai puțin de atât, am avut criza rachetelor din 1962, când Kennedy a blocat Cuba. Acum nu mai au nevoie de rampe. Ei vin direct cu bombardiere strategice. Dacă americanii se amestecă în Europa și Ucraina, de ce n-am pune și noi niște bombardiere strategice pe o mică insulă din Venezuela?

