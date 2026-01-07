Mai mulți băieți cu vârste cuprinse 15 și 17 ani, încarcerați la Centrul Educativ Buziaș, ar fi fost obligați de doi gardieni să întrețină relații sexuale între ei, în timp ce polițiștii de penitenciare respectivi îi priveau. În cazul în care refuzau, minorii ar fi fost dezbrăcați cu forța de către cei doi bărbați și bătuți la pielea goală.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au deschis o anchetă după ce, la sfârșitul anului trecut, doi polițiști de penitenciare din cadrul Centrului Educativ Buziaș au fost acuzați că ar fi abuzat sexual mai mulți minori în vârstă de 15, 16 și 17 ani.

Surse judiciare au dezvăluit, în exclusivitate pentru Gândul, că autoritățile judiciare ar fi fost notificate la sfârșitul lunii noiembrie după ce, pe baza unor informații, ofițerii Corpului de Control au descins la Centrul Educativ.

Ce se întâmpla în spatele ușilor închise

Procurorii ar fi trimis Poliția să ridice imaginile surprinse de camerele de supraveghere și ar fi audiat zeci de persoane. Sursele Gândul au afirmat că, după vizionarea imaginilor, procurorii ar fi stabilit că cei doi subofițeri escortau potențialele victime în birouri care, în interior, nu erau supravegheate video.

Adolescenții ar fi povestit că, în spatele ușilor închise, erau obligați de gardieni să întrețină relații sexuale între ei, în timp ce angajații centrului de reeducare îi priveau. Victimele susțin că, ulterior, primeau în schimb chiștoace de țigări. În cazul în care totuși refuzau, minorii ar fi fost forțați să se dezbrace complet și bătuți la pielea goală.

Cei doi agenți ar fi negat toate acuzațiile și ar fi spus că îi duceau pe băieți în spațiile respective pentru a-i pune să facă curățenie.

Directoarea penitenciarului de minori a demisionat

În ciuda acuzațiilor deosebit de grave, anchetatorii nu ar fi avut suficiente probe pentru emiterea unor ordonanțe de reținere. În schimb, conform unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), ei ar fi fost trimiși la o altă închisoare. Totodată, ar fi fost mutată și șefa Sectorului Operativ, care ar fi fost transferată la Penitenciarul Arad.

În același timp, la solicitarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, directoarea Centrului Educativ Buziaș, Georgeta Dumitrașcă, a demisionat din funcție și ar urma să revină pe vechea ei funcție, în cadrul Penitenciarului Iași.

Cosmin Dorobantu, președintele Federației Sindicatelor din ANP a declarat, pentru Gândul, că acesta este cel mai grav incident din istoria recentă a sistemului penitenciar românesc.

„Am discutat despre acest subiect inclusiv cu ministrul Radu Marinescu și cu directorul general al ANP, Geo Bogdan Burcu, mai ales că, despre această situație s-a aflat cu întârziere și trebuie luate măsuri. Este un incident funest, de o gravitate excepțională, motiv pentru care rog organele de anchetă să aplice cât mai urgent măsurile legale”, a declarat, pentru Gândul, Cosmin Dorobanțu.

