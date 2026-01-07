Valentin Stan: Marco Rubio a spus că nu au invadat Venezuela, iar americanii nu l-au recunoscut pe Maduro ca președinte

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a explicat reacția Statelor Unite în scandalul legat de Venezuela și acuzațiile de intervenție externă. Analiza a ajuns la tema nerecunoașterii regimului Maduro. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Americanii nu au invadat Venezuela

Valentin Stan susține că americanii resping categoric ideea unei invazii în Venezuela. Mesajul transmis este că Statele Unite nu au intervenit militar. Problema este legitimitatea puterii de la Caracas.

Toată lumea a sărit în sus. Și a venit Marco și a zis: Păi sunteți proști. Ce am făcut noi? Am invadat Venezuela? Pe bune? Păi da’ chiar atât de proști? Nu, noi n-am făcut treaba asta.

De ce nu este recunoscut Maduro ca președinte

Valentin Stan explică motivul real invocat de americani. Statele Unite nu îl recunosc pe Maduro ca președinte legitim. Situația a fost comparată cu alegerile anulate din România.

Mai întâi, noi nu îl recunoaștem pe Maduro drept președinte. Exact ca într-o țară unde s-au anulat alegerile pentru că așa a vrut securitatea. Au dat o lovitură de stat și după aia au făcut alegeri cum au vrut ei. Cine a votat, a votat. Exact ca acolo unde niște descreierați, care n-au nicio treabă cu poporul lor, ținându-se de mână cu securitatea, serviciile și alte mafii care controlează țara. Exact așa, întâmplându-se situația în Venezuela, noi nu l-am recunoscut pe acest derbedeu.

