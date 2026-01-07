Valentin Stan: Se încearcă să ni se spună că nu au crescut taxele și impozitele mult mai mult decât au anunțat

În ediția din 5 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarația recentă a lui Ilie Bolojan, premierul României, care a susținut că taxele și impozitele nu au crescut chiar și de două sau de trei ori. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan: Spune-mi cum este treaba asta – să spui o minciună atât de împuțită și ești în așa fel construit încât te repliezi instantaneu încercând să recompui minciuna spre altceva? E aievea. „Nu e adevărat, nu ar trebui să fie așa”. What?

