FOTO / Cristian Faur a SLĂBIT 43 de kilograme în jumătate de an. A avut 182 de kilograme

Muzicianul Cristian Faur, în vârstă de 54 de ani, a slăbit 43 de kilograme în jumătate de an. Acesta ajunsese să cântărească la un moment dat 182 de kilograme.

Cristian Faur este un cunoscut compozitor. Acesta este cunoscut publicului lar în special pentru melodia sa – “Let Me Try”, interpretată de Luminiţa Anghel şi trupa Sistem, care a ocupat locul al 3 în finala Eurovision de la Kiev din anul 2005. Are în palmares numeroase alte reușite, inclusiv la celebrul Festival de la Mamaia.

Într-un interviu pentru revista Viva, Cristian Faur a explicat de ce și cum a reușit să slăbească 43 de kilograme în șase luni. Acesta ajunsese să cântărească 182 de kilograme.

Cristian Faur a slăbit 43 de kilograme în jumătate de an. ”Nu mai puteam să mă aplec să îmi iau ciorapii în picioare”

”M-am concentrat pe slăbit, pentru că am făcut un diabet zaharat tip ll. Și mi-a spus medicul că dacă nu mă opresc și nu spun ”stop zahăr”, ”stop pâine”, ”stop toate” am luat-o razna. Și, oricum, analizele mele erau de sărbători ca și pomul de Crăciun, pline de ”chenare” și mi-am dedicat energia și toată suflarea mea slăbitului. 1500 de calorii pe zi, ”sfânta treime”: proteine, apă multă și electroliți și am dat jos 43 de kilograme. Și de aceea nu am vrut să am stres și nicio altă preocupare care să mă scoată de pe traseul acesta”, a explicat Cristian Faur.

”Am avut 182 de kilograme. Acesta a fost vârful maxim și nu mai puteam să mă aplec să îmi iau ciorapii în picioare. Acum am 134,6 kilograme”, a mai spus acesta.

”Pe parcursul a șase luni (n.r. a slăbit). Ianuarie-februarie am început dieta. În februarie am fost la nutriționist, la diabetolog. Și am intrat pe toate tratamentele acelea cu metformină, cu tot… Ficatul meu era praf: aveam steatoză hepatică. Aveam foarte multe, dar nu știam de ele. Toate erau din cauza obezității morbide în care m-am plimbat aproape un an de zile. Anul trecut la Mamaia eram cât scena. Dacă intram să cânt acopeream tot decorul. Așa că am zis că trebuie să mă dedic trup și suflet acestui aspect, să mă salvez din situația asta. Pentru că în primul rând organismul meu avea nevoie de puțină relaxare, să scap de inflamațiile din corp și să meargă toate bine. Asta vreau acum, să ma dau jos în continuare”, a declarat Cristian Faur.