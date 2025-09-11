Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cristian Faur a SLĂBIT 43 de kilograme în jumătate de an. A avut 182 de kilograme

FOTO / Cristian Faur a SLĂBIT 43 de kilograme în jumătate de an. A avut 182 de kilograme

11 sept. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO / Cristian Faur a SLĂBIT 43 de kilograme în jumătate de an. A avut 182 de kilograme
Galerie Foto 24
Cristi Faur a slăbit 43 de kilograme în jumătate de an

Muzicianul Cristian Faur, în vârstă de 54 de ani, a slăbit 43 de kilograme în jumătate de an. Acesta ajunsese să cântărească la un moment dat 182 de kilograme.

Cristian Faur este un cunoscut compozitor. Acesta este cunoscut publicului lar în special pentru melodia sa – “Let Me Try”, interpretată de Luminiţa Anghel şi trupa Sistem, care a ocupat locul al 3 în finala Eurovision de la Kiev din anul 2005. Are în palmares numeroase alte reușite, inclusiv la celebrul Festival de la Mamaia.

Într-un interviu pentru revista Viva, Cristian Faur a explicat de ce și cum a reușit să slăbească 43 de kilograme în șase luni. Acesta ajunsese să cântărească 182 de kilograme.

Cristian Faur a slăbit 43 de kilograme în jumătate de an. ”Nu mai puteam să mă aplec să îmi iau ciorapii în picioare”

”M-am concentrat pe slăbit, pentru că am făcut un diabet zaharat tip ll. Și mi-a spus medicul că dacă nu mă opresc și nu spun ”stop zahăr”, ”stop pâine”, ”stop toate” am luat-o razna. Și, oricum, analizele mele erau de sărbători ca și pomul de Crăciun, pline de ”chenare” și mi-am dedicat energia și toată suflarea mea slăbitului. 1500 de calorii pe zi, ”sfânta treime”: proteine, apă multă și electroliți și am dat jos 43 de kilograme. Și de aceea nu am vrut să am stres și nicio altă preocupare care să mă scoată de pe traseul acesta”, a explicat Cristian Faur.

”Am avut 182 de kilograme. Acesta a fost vârful maxim și nu mai puteam să mă aplec să îmi iau ciorapii în picioare. Acum am 134,6 kilograme”, a mai spus acesta.

”Pe parcursul a șase luni (n.r. a slăbit). Ianuarie-februarie am început dieta. În februarie am fost la nutriționist, la diabetolog. Și am intrat pe toate tratamentele acelea cu metformină, cu tot… Ficatul meu era praf: aveam steatoză hepatică. Aveam foarte multe, dar nu știam de ele. Toate erau din cauza obezității morbide în care m-am plimbat aproape un an de zile. Anul trecut la Mamaia eram cât scena. Dacă intram să cânt acopeream tot decorul. Așa că am zis că trebuie să mă dedic trup și suflet acestui aspect, să mă salvez din situația asta. Pentru că în primul rând organismul meu avea nevoie de puțină relaxare, să scap de inflamațiile din corp și să meargă toate bine. Asta vreau acum, să ma dau jos în continuare”, a declarat Cristian Faur.

Mediafax
Grindeanu, după asasinarea lui Kirk: Un act abominabil
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Operațiunea „Buget frumos pe hârtie”. Ce riscă Guvernul Ciolacu dacă a măsluit cifrele economice pe 2024
Mediafax
A venit nota pe plată pentru creșterile de taxe? Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 ajunge la 9,9%
Click
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
Wowbiz
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Antena 3
„Cadavru găsit fără cap”. Al 19-lea manager de top din Rusia care moare în împrejurări misterioase: A fost decapitat dar „s-a sinucis”
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
Zodiile care au parte de protecție divină de la 11 septembrie. 4 nativi au șanse unice
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Un poliţist şi fiul lui de 14 ani, morţi pe o şosea din Maramureş. Agentul ar fi forţat o depăşire
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Andreea, o adolescentă de 14 ani din Suceava, a dispărut de 11 zile. Mama ei se teme de cel mai negru scenariu: „A făcut o obsesie pentru ea”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
Primul lucru care se întâmplă atunci când renunți la cafea
Capital.ro
Gheorghe Dincă ar putea să iasă din închisoare. Monstrul din Caracal a făcut o cerere de eliberare
Evz.ro
Decizia lui Gheorghe Dincă reaprinde spiritele în Cazul Caracal
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
IMAGINI TERIFIANTE! Un îngrijitor de la o grădină zoologică a fost ucis de lei. Vizitatorii au privit îngroziți cum acesta era sfâșiat de animalele sălbatice
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Cuplurile au o probabilitate semnificativ mai mare de a împărtăși aceleași boli psihiatrice
ECONOMIE BRD simplifică interacțiunea clienților cu banca. Soluția digitală integrată care elimină birocrația
14:21
BRD simplifică interacțiunea clienților cu banca. Soluția digitală integrată care elimină birocrația
EXTERNE Război pe față în tabăra democrată din SUA. Kamala Harris îl atacă pe Joe Biden în cartea de memorii „107 zile”
14:17
Război pe față în tabăra democrată din SUA. Kamala Harris îl atacă pe Joe Biden în cartea de memorii „107 zile”
EXTERNE Axios: Donald Trump i-a cerut lui Benjamin Netanyahu să nu mai ATACE Qatarul
14:06
Axios: Donald Trump i-a cerut lui Benjamin Netanyahu să nu mai ATACE Qatarul
EXTERNE DEZASTRU pe bursă după lansarea noului iPhone. Apple a pierdut 108 miliarde de dolari din valoare într-o singură zi, adică un sfert din PIB-ul României
14:00
DEZASTRU pe bursă după lansarea noului iPhone. Apple a pierdut 108 miliarde de dolari din valoare într-o singură zi, adică un sfert din PIB-ul României
ACTUALITATE Cum prepari Malabi, desertul oriental natural care câștigă tot mai multă popularitate în România. Ce conține această budincă, de fapt
13:53
Cum prepari Malabi, desertul oriental natural care câștigă tot mai multă popularitate în România. Ce conține această budincă, de fapt
POLITICĂ Proiectul pentru drumul care leagă Piatra Neamț de A7 intră într-o etapă esențială. Lucrările vor genera 2000 de locuri de muncă
13:49
Proiectul pentru drumul care leagă Piatra Neamț de A7 intră într-o etapă esențială. Lucrările vor genera 2000 de locuri de muncă