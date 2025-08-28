Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cum a fost pentru Wilmark când a ajuns prima oară în România. ”Păream TELEPORTAT în altă lume”

FOTO / Cum a fost pentru Wilmark când a ajuns prima oară în România. ”Păream TELEPORTAT în altă lume”

28 aug. 2025, 14:30, Showbiz
FOTO / Cum a fost pentru Wilmark când a ajuns prima oară în România. ”Păream TELEPORTAT în altă lume”
Galerie Foto 20
Cum a fost pentru Wilmark când a ajuns prima oară în România

Wilmark, în vârstă de 47 de ani, a povestit cum a fost pentru el atunci când a venit prntru prima oară în România. ”Păream teleportat în altă lume” , a spus acesta.

Wilmark este cunoscut de telespectatori din postura de coregraf și fost jurat al emisiunii “Dansez pentru tine”, de la Pro TV. Wilmark are o școală de dans.

În plan personal, Wilmark este căsătorit cu Ioana și au împreună doi băieți – Loukas și Joakin.

Wilmark a venit din Columbia în România în anul 1994, când avea 17 ani. Acesta a povestit, pentru revista Viva, care a fost prima sa impresie când a ajuns la noi în țară.

Cum a fost pentru Wilmark când a ajuns prima oară în România. ”A fost un șoc cultural, da, dar și o chemare.”

”Aveam doar 17 ani. Plecam din Bogotá, cu o bursă și un vis. Prima oară când am coborât în Ploiești, iarna era în toi. Eu, obișnuit cu căldura tropicală, păream teleportat în altă lume. A fost un șoc cultural, da, dar și o chemare. România m-a provocat, m-a format, m-a crescut. Azi îi spun cu mâna pe inimă: România e acasă”, a explicat Wilmark.


Wilmark a studiat ingineria petrolului și gazelor la Ploiești, dar s-a reorientat spre dans:

”Nu am abandonat. Am redirecționat. Dansul era în mine de mic, dar aici i-am dat voce. Sala de dans m-a vindecat de dorul de casă, mi-a dat sens și identitate. Momentul în care am simțit că trebuie să merg pe calea asta a fost când i-am văzut pe români dansând salsa pentru prima oară – timid, dar cu sufletul deschis. Am știut că pot aduce o revoluție pozitivă prin dans”.

Mediafax
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
Digi24
VIDEO Primele declarații ale polițistului care a intervenit în atacul rasist din Capitală asupra unui livrator străin
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
BREAKING NEWS Incendiu puternic în centrul Bucureștiului! Arde un cunoscut restaurant
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Harta accidentelor rutiere din România în 2025. Care sunt cele mai periculoase drumuri din România?
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Evz.ro
Când astrologia spune nu. Cupluri celebre incompatibile
A1
Minune după incendiul la Dragonul Roșu! O icoană cu Iisus a scăpat neatinsă. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
(P) Cum să mobilezi livingul dacă ai puțin spațiu la dispoziție?
EXCLUSIV Bolojan, de la o angajare de răspundere la șase. Expert: Guvernul forțează dincolo de limitele bunului-simț constituțional regulile statului de drept
16:30
Bolojan, de la o angajare de răspundere la șase. Expert: Guvernul forțează dincolo de limitele bunului-simț constituțional regulile statului de drept
GUVERN Plafonul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici va crește de la 300.000 de lei la 395.000 de lei. De când intră în vigoare noua măsură
16:27
Plafonul de scutire de TVA pentru întreprinderile mici va crește de la 300.000 de lei la 395.000 de lei. De când intră în vigoare noua măsură
VIDEO Daniel Băluță îi îndeamnă pe români să ia pachete de la nepalezi: „Sunt oameni care au și ei familii și copii în țările lor”
16:20
Daniel Băluță îi îndeamnă pe români să ia pachete de la nepalezi: „Sunt oameni care au și ei familii și copii în țările lor”
VIDEO Andrei Jianu, POLIȚISTUL care a sărit în ajutorul livratorului asiatic, nu e la prima intervenție în timpul liber: „S-a mai întâmplat acum 2 ani”
16:18
Andrei Jianu, POLIȚISTUL care a sărit în ajutorul livratorului asiatic, nu e la prima intervenție în timpul liber: „S-a mai întâmplat acum 2 ani”
EMISIUNI EXCLUSIV FCSB, azi de la 23:00, după duelul decisiv cu Aberdeen din Europa League! Analizăm partida cu Alexandru Stan și Ștefan Ciuculescu
16:01
EXCLUSIV FCSB, azi de la 23:00, după duelul decisiv cu Aberdeen din Europa League! Analizăm partida cu Alexandru Stan și Ștefan Ciuculescu
ACTUALITATE Revolta intelectualilor. Mircea Cărtărescu și alte peste 300 de personalități culturale spun că Ilie Bolojan ia măsuri „antidemocratice” în educație
15:53
Revolta intelectualilor. Mircea Cărtărescu și alte peste 300 de personalități culturale spun că Ilie Bolojan ia măsuri „antidemocratice” în educație