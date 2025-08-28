FOTO / Cum a fost pentru Wilmark când a ajuns prima oară în România. ”Păream TELEPORTAT în altă lume”

Wilmark, în vârstă de 47 de ani, a povestit cum a fost pentru el atunci când a venit prntru prima oară în România. ”Păream teleportat în altă lume” , a spus acesta.



Wilmark este cunoscut de telespectatori din postura de coregraf și fost jurat al emisiunii “Dansez pentru tine”, de la Pro TV. Wilmark are o școală de dans.

În plan personal, Wilmark este căsătorit cu Ioana și au împreună doi băieți – Loukas și Joakin.

Wilmark a venit din Columbia în România în anul 1994, când avea 17 ani. Acesta a povestit, pentru revista Viva, care a fost prima sa impresie când a ajuns la noi în țară.

Cum a fost pentru Wilmark când a ajuns prima oară în România. ”A fost un șoc cultural, da, dar și o chemare.”

”Aveam doar 17 ani. Plecam din Bogotá, cu o bursă și un vis. Prima oară când am coborât în Ploiești, iarna era în toi. Eu, obișnuit cu căldura tropicală, păream teleportat în altă lume. A fost un șoc cultural, da, dar și o chemare. România m-a provocat, m-a format, m-a crescut. Azi îi spun cu mâna pe inimă: România e acasă”, a explicat Wilmark.



Wilmark a studiat ingineria petrolului și gazelor la Ploiești, dar s-a reorientat spre dans:

”Nu am abandonat. Am redirecționat. Dansul era în mine de mic, dar aici i-am dat voce. Sala de dans m-a vindecat de dorul de casă, mi-a dat sens și identitate. Momentul în care am simțit că trebuie să merg pe calea asta a fost când i-am văzut pe români dansând salsa pentru prima oară – timid, dar cu sufletul deschis. Am știut că pot aduce o revoluție pozitivă prin dans”.