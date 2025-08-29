Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Cum l-au cunoscut Viorica și Ioniță de la Clejani pe Johnny Depp. ”Acolo am înțeles ce înseamnă cuvântul VEDETĂ”

29 aug. 2025, 14:30, Showbiz
Ioniță de la Clejani a povestit cum l-au cunoscut el și partenera sa de viață, Viorica de la Clejani, pe starul hollywoodian Johnny Depp.

Viorica și Ioniță de la Clejani l-au cunoscut cu ani în urmă pe celebru star hollywoodian Johnny Depp, cu care au păstrat legătura.

Ioniță de la Clejani a povestit, pentru revista Viva, cum au ajuns el și soția sa să-l întâlnească pe binecunoscutul actor american.

”L-am cunoscut pe Johnny Depp cu ani în urmă. Am fost invitați să participăm la un film, unde noi eram familia lui. Este vorba despre un film realizat la Paris de o englezoaică, doamna Sally Potter, și acolo ne-am întâlnit cu el. I-a plăcut de noi, iar după filmări a spus: „Voi trebuie să veniți la mine acasă”. Și am plecat la el acasă, la Hollywood. Și acolo am înțeles ce înseamnă cuvântul vedetă: când în fața casei tale sunt în permanență 200 de oameni, când nu poți să ieși din casă decât mascat, când poți avea orice vrei tu…”, a detaliat Ioniță de la Clejani.


”Până și la clubul lui așteptau oameni afară. Eu am crezut că sunt la coadă la bilete. Până la 5 dimineața aceiași oameni erau acolo pentru a lua un autograf de la Johnny Depp. Și atunci mi-am spus: „Wow!. Dacă omul acesta este atât de mare și e atât de modest, cum putem noi, după două televiziuni, să fim cu nasul pe sus? Niciodată nu o să facem asta. Nu avem cum. Am văzut atâta modestie în acești mari artiști internaționali și atâta bunătate în ei, încât viața mea s-a schimbat. De acolo s-a schimbat totul”, a adăugat acesta.

Viorica și Ioniță de la Clejani au doi copii

Viorica și Ioniță de la Clejani formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc. Au împreună doi copii: Margherita și Fulgy. Viorica de la Clejani a povestit, la o emisiune de televiziune, cum a fost cerută în căsătorie de Ioniță de la Clejani.

“Îl știam pe Ioniță de mult, îl vedeam pe stradă, dar nu aveam curaj să vorbesc cu el. Era matur și frumos, nu avea el ochi pentru mine. Mătușa mea ne-a făcut cunoștință, mi-a spus că e băiat bun, de familie. Ne-am văzut, ne-am plăcut și de atunci am rămas împreună. M-a cerut în căsătorie în trei secunde. Stăteam la umbra unui salcâm și mi-a zis. ”Dacă nu te măriți cu mine, mă însor cu alta! Ai 10 minute să te gândești”. De aici, vă daţi seama ce am făcut”, spunea artista.

