FOTO / Dezvăluiri din viața SENTIMENTALĂ a Andreei Bălan. "Am fost cu cineva care a fost cel mai rău dintre toți"

12 sept. 2025, 12:30, Showbiz
12 sept. 2025, 12:30
Dezvăluiri din viața sentimentală a Andreei Bălan

Cântăreața Andreea Bălan, în vârstă de 40 de ani, a făcut dezvăluiri din viața sa sentimentală și despre foștii săi parteneri de cuplu.

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. S-a bucurat de mare succes încă din copilărie și a cunoscut faima cu trupa Andre, unde a făcut echipă cu Andreea Antonescu. În ceea ce privește viața personală, Andreea Bălan a fost căsătorită cu actorul George Burcea, din mariajul celor doi rezultând două fetițe, Ella și Clara. Cei doi au ajuns la divorț în anul 2020. De ceva vreme, Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea.

Recent, Andreea Bălan a fost invitată la podcastul ”Despre femeie cu Mihaela Tatu”, unde a vorbit despre viața sa sentimentală, despre perioada de după divorț și despre relația pe care a avut-o ulterior cu Tiberiu Argint.

Dezvăluiri din viața sentimentală a Andreei Bălan. ”Doar că din greșeală am mai intrat într-o relație, acolo am cunoscut cu adevărat ce înseamnă narcisiștii lipsiți de empatie”

”Când s-a produs acest stop cardiac eu nu am realizat, am mers înainte ca buldozerul. Am refăcut trupa Andre, am făcut și nuntă, nu am realizat gravitatea. Am făcut reclame de pe patul de spital. Era super ciudat. După ce căsnicia de 4 luni s-a încheiat, atunci am realizat că am disociat și că n-am fost atentă la trăirile mele. Pe mine de fapt mă doare că s-a întâmplat lucrul ăsta, că nu mai pot să fac copii. Nu mă mai simt femeie, nu mă mai simt întreagă. Aveam nevoie de empatie, de compasiune din partea prietenilor, a fostului soț, dar am fost puternică în continuare”, a mărturisit Andreea Bălan, potrivit revistei Unica.

”După separarea de tatăl fetițelor mele am fost cu cineva care a fost cel mai rău dintre toți. Avea un narcisism lipsit de empatie, de o duritate și de o critică… și n-am înțeles de ce am mers din rău în mai rău, în loc să fie mai bine. Atunci m-am oprit și am decis că trebuie să fiu singură. Până în punctul acela eu nu fusesem singură niciodată, ci din relație în relație. După ce am rămas singură cu un bebeluș de 11 luni și un copil de 3 ani atunci a început greul și mi-am dat seama că trebuie să mă întorc la mine și să plâng mult, tot ce n-am plâns ani de zile. Doar că din greșeală am mai intrat într-o relație, acolo am cunoscut cu adevărat ce înseamnă narcisiștii lipsiți de empatie. A fost ultima mea lecție și am tras linie. Am stat doi ani singură, m-am concentrat pe copii și carieră”, a mai spus artista.

