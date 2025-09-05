FOTO / Gina Pistol a slăbit opt kilograme. ”Am ținut o CURĂ de două săptămâni”

Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a reușit să slăbească opt kilograme. Vedeta a explicat cum a dat jos kilogramele nedorite.



Gina Pistol a devenit mămică pentru prima oară în luna martie a anului 2021. Smiley a fost cel care a dat vestea venirii pe lume a fetiței lor, care a primit numele Josephine. Gina Pistol și Smiley și-au botezat fetița în data de 20 iunie 2021.

Gina Pistol este foarte atentă cu imaginea sa. În ultima vreme, vedeta a reușit să scape de câteva kilograme și a explicat, pentru click.ro, ce anume a făcut în acest sens.

Gina Pistol a slăbit opt kilograme. ”Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva”

”Trebuia să slăbesc puțin. Ca să arați bine pe sticlă trebuie să fii mai slab decât în realitate. (…) Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și scade inflamația în corp. Și practic mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune. (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar, a funcționat”, a declarat Gina Pistol pentru sursa mai sus-menționată.

”A fost un proces mai lung! De la începutul anului, practic am slăbit opt kilograme! Atenție, m-am și apucat de sală. Încerc să ajung la sală de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe parcursul zilei. Servesc la micul dejun un iaurt cu ceva super ușor, de exemplu fructe de pădure, și seara mai mănânc o salată sau un măr. Normal mănânc doar în vacanță și se simte. Se vede”, a mai spus aceasta.