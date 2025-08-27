FOTO / În ce relații este Alina Laufer cu Jorge, fostul ei soț. ”Nu suntem AMICI”

Alina Laufer a dezvăluit ce relație are în prezent cu Jorge, primul său soț, cu care are o fiică, Karina. ”Nu suntem amici”, a spus aceasta.



Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a căsătorit cu Ramona Prodea, împreună cu care are un băiețel, David.

Alina Laufer a dezvăluit, pentru revista Viva, în ce relații este cu Jorge, cel care i-a fost primul soț și cu care are o fiică, Karina.

În ce relații este Alina Laufer cu Jorge, fostul ei soț. ”Dacă am mai avut ceva să ne reproșăm, am făcut-o în particular” ”Nu suntem amici. Eu nu cred în amiciții după divorț, nu sunt genul acesta, dar avem o relație civilizată, pentru că avem un copil împreună. Și dacă am mai avut ceva să ne reproșăm, am făcut-o în particular, fără să știe nimeni și cu atât mai puțin copilul. Noi am avut grijă ca fiica noastră să crească normal, frumos, fără niciun stres. Asta ne-am dorit”, a declarat Alina Laufer.