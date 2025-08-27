FOTO / În ce relații este Alina Laufer cu Jorge, fostul ei soț. ”Nu suntem AMICI”

Alina Laufer a dezvăluit ce relație are în prezent cu Jorge, primul său soț, cu care are o fiică, Karina. ”Nu suntem amici”, a spus aceasta.
Jorge, pe numele său real George Papagheorghe, fost căsătorit cu Alina Laufer, împreună cu care are o fetiță, Karina. După divorțul de Alina Laufer, Jorge s-a căsătorit cu Ramona Prodea, împreună cu care are un băiețel, David.
”Nu suntem amici. Eu nu cred în amiciții după divorț, nu sunt genul acesta, dar avem o relație civilizată, pentru că avem un copil împreună. Și dacă am mai avut ceva să ne reproșăm, am făcut-o în particular, fără să știe nimeni și cu atât mai puțin copilul. Noi am avut grijă ca fiica noastră să crească normal, frumos, fără niciun stres. Asta ne-am dorit”, a declarat Alina Laufer.
Vedeta a oferit și câteva detalii despre Karina, fiica ei și a lui Jorge:
”Karina semăna cu tatăl ei mai demult, iar acum chiar ea mi-a spus că se regăsește mai mult în mine, cel puțin din punct de vedere fizic. Mai departe, de educație și de cum s-a dezvoltat ea, nu pot să zic că seamănă cu unul sau cu celălalt pentru că are propria personalitate, văd în ea mai multe calități decât aveam eu la vârsta ei și încerc să i le dezvolt, să fiu lângă ea. Ea e sârguincioasă, se pregătește pentru Medicină, învață, e cuminte, nu avem probleme. (…) Iubit deocamdată nu are, deși pretendenți există cu duiumul. E pretențioasă și îmi place asta la ea! Apreciază foarte mult timpul petrecut cu prietenele ei și nu vrea să facă niciun compromis, pentru niciun băiat”.