FOTO / Iuliana Marciuc dă detalii despre fiul său și al lui Adrian Enache. ”SINGUR a găsit un loc de muncă”

20 aug. 2025, 12:30, Showbiz
Iuliana Marciuc  a dat detalii despre David, fiul său și al cântărețului Adrian Enache. Tânărul este student în Olanda, dar și lucrază.

Iuliana Marciuc este unul dintre numele importante de la Televiziunea Națională. De-a lungul anilor, aceasta a prezentat mai multe emisiuni. Proiectul pe care îl are în prezent la TVR este ”Destine ca-n filme”.

Adrian Enache este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din showbiz-ul autohton. Acesta are o carieră impresionantă în spate. În plan sentimental, Adrian Enache trăiește o poveste de dragoste de foarte mulți ani cu prezentatoarea de televiziune Iuliana Marciuc, împreună cu care are un băiat, David. Adrian Enache mai are o fiică, Diana, din căsnicia anterioară, cu Corina. La rândul său, Iuliana Marciuc a fost căsătorită cu Remus Posea.

Fiul Iulianei Marciuc și alui Adrian Enache este student. Acesta studiază în orașul Utrecht. De asemenea, David s-a și angajat pentru a-și câștiga banii săi.

”A terminat primul an de facultate. David este foarte bine. Noi suntem foarte mândri de el și acum are tot felul de activități cu băieții: joacă baschet, fotbal, joacă tot felul de alte jocuri, dar se duce și pe terenul de fotbal ca spectator. Mă bucur că socializează și că este vesel. Așteaptă să intre în anul doi de facultate cu noi provocări”, a declarat Iuliana Marciuc pentru revista Viva.

”Deocamdată nu și-a făcut mulți prieteni, dar nu este timpul pierdut. Anul acesta, primul de studiu, a fost un pic mai greuț, pentru că a fost de acomodare. Dar, în final, el s-a acomodat foarte bine. A și lucrat, a muncit efectiv. Ne-am bucurat foarte mult că singur și-a căutat de lucru, singur a găsit un loc de muncă și tot singur și-a drămuit banii puși deoparte. Și, apropo de ceea ce înseamnă anturajul, când l-am întrebat de ce a făcut asta, mi-a spus: ”De ce te miri, toți colegii mei fac asta”. Și am zis: ”Bun. Ok”. El oricum a plecat ca să iasă din zona de confort. Așa mi-a spus, că de aceea pleacă din țară în mod special”, a adăugat vedeta TV.

”Așa că, iată, David a ieșit din zona de confort și este foarte mândru. Și, vezi cât de importantă este învățătoarea. David și-a amintit că, în clasa l, învățătoarea le-a spus că nu există copil bogat sau copil sărac. Le-a spus că ei, ca și copii, sunt toți de același nivel și bogăția lor constă în ceea ce vor învăța și vor realiza ei personal. În rest, ce aduc părinții este bogăția părinților, nu a lor. Și, atunci când vor fi mai mari, ei vor înțelege ce vrea ea să spună. Și acum, a venit acest moment. Mi-a spus: ”Sunt cel mai bogat dintre toți, pentru că eu am banii mei”. Să zicem la un hub (n.r. unde lucrează David), unde se duce și încarcă o bicicletă electrică cu 60-70 de ”pachete” pe care trebuie să le distribuie la oameni timp de cinci ore. I se dă o hartă pe GPS și un anumit traseu, iar el trebuie ca toate acestea să le distribuie oamenilor pe parcursul celor cinci ore. Să zicem un fel de Glovo de la noi, dar nu cu mâncare și cu rucsac în spate, ci într-o bicicletă electrică și cu toate pachetele în fața lui, într-un coș al bicicletei”, a încheiat aceasta.

