FOTO / Maria Constantin dă detalii din culisele show-ului ”Vocea României”. ”Toți cei care au participat ȘTIU foarte bine”

23 sept. 2025, 13:30, Showbiz
Maria Constantin, în vârstă de 38 de ani, a dat detalii din culisele show-ului ”Vocea României”, la care a fost concurentă în urmă cu câțiva ani.

În urmă cu câțiva ani, Maria Constantin a fost concurentă la emisiunea ”Vocea României”, difuzată de postul de televiziune Pro TV.

Invitată recent la podcastul realizat de Adrian Enache, artista a făcut declarații despre acea experiență și a dat și câteva detalii din culise.

”M-am dus la Vocea României… Pe lângă faptul că toți concurenții și cei care au participat știu foarte bine despre ce este vorba la Vocea României, nu îți alegi tu piesele. Pe lângă povestea de viață, stai numai puțin… Și au ales ei, că nu domne, că să cânt fix asta – ”Sanie cu zurgălăi”. Dar să fac și varianta gen pe care o cânta Edith Piaf. Eh, zic hai că merge treaba, trebuie să meargă. Ajung acolo în prima etapă. La un moment dat, că îți dai seama, noi având căștile și așa auzeam”, a declarat Maria Constantin la podcastul realizat de Adrian Enache.

”Erau în juriu Loredana, Moga, Smiley și Tudor Chirilă. Și la un moment dat, după ce, mă rog, am luat trei voturi de la Tudor Chirilă, Smiley și Moga, la un moment dat, mă rog, urma alt concurent și am pus casca în ureche și o aud în cască pe Loredana: ”Da, mă, mai avem să mai primim și maneliști”. N-am zis nimic, bine, eram oricum un mic copil atunci, că eram un copil – despre asta este vorba. Lăsând asta la o parte, eu o admir super mult pe Loredana, în continuare mi se pare cel mai tare artist ever, face show și absolut tot, imaginea Loredana este top. În fine, nu m-am supărat pe lucrul ăsta”, a mai spus aceasta.

”În momentul în care te înscrii la ”Vocea României”… Tot umblau cu contractul ăla de la Universal după mine. Mă, încontinuu umblau cu cu contractul ăla, nu știu cum să-ți explic. Contract pe care eu, atunci la vremea respectivă, numai ce îl cunoscusem pe răposatul Marcel Toader, pe fostul meu soț, și acuma face: ”Băi, ia contractul ăla ca să-l ducem și noi la un avocat, să vedem ce semnezi, ce nu semnezi. Stai un pic, că treci mai departe și apoi ce faci?”. Am luat contractul, avocatul mi-a zis: ”Nu semna niciodată în viața ta așa ceva”. pentru că era un contract pe cinci ani de zile în care drepturile de autor le reveneau lor și nu numai asta. Și de la toate, absolut toate evenimentele trebuia să le dau lor 70%. Și atunci am zis: Stai, un pic, păi eu dacă, de exemplu, mă duc și îmi dă nașul mare cât îmi dă acolo, suma pe care o cer eu, că oricum știe toată lumea cât iau, zic băi adică să vă dau tot vouă? Păi stai un pic, dacă îmi dați voi spectacole zic da, perfect de acord, ok vă dau vouă pentru că voi îmi creați o imagine, o să iau spectacole pe segmentul ăsta de muzică ușoară sau, mă rog, pe ce mă îndrumați voi, dar nu asta din evenimentele mele și din muzica populară. Și atunci am zis îmi pare rău, dar nu pot să semnez. M-au dus până în semifinală și în semifinală ”am picat la votul publicului”, a mai afirmat artista.

Maria Constantin, la a treia căsnicie

Maria Constantin este una dintre cele mai atrăgătoare artiste de folclor din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Maria Constantin a fost căsătorită cu Ciprian Tapotă, împreună cu care are un băiat, Codruț, de care este extrem de atașată. Artista a fost măritată și cu omul de afaceri Marcel Toader, care a încetat din viață în 2019 și de care s-a despărțit cu mare scandal. În anul 2020, Maria Constantin s-a despărțit de iubitul ei, Dacian Varga.  Artista formează un cuplu în prezent cu Robert Stoica.

În data de 25 iulie 2023, Maria Constantin și Robert Stoica s-au căsătorit. Cei doi au făcut cununia civilă la Primăra dn Bragadiru. Tot atunci au făcut și cununia religioasă. Cei doi au făcut nunta în data de 4 august 2023. Evenimentul a avut loc la Bolintin Vale, la salonul de ceremonii al lui Gabi Bădălău.
