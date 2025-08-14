FOTO / Monica Bîrlădeanu, despre anii petrecuți în America. ”N-am simțit nicio clipă că n-ar fi LOCUL meu”

Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o în America. ”N-am simțit nicio clipă că n-ar fi locul meu”, a spus aceasta.



Monica Bîrlădeanu este o cunoscută actriță. De asemenea, a fost și prezentatoare TV. După succesul din televiziunea românească, a decis să se mute la Los Angeles în 2003, unde a studiat televiziune și actorie, reușind să-și construiască o carieră internațională în film, fiind cunoscută și sub numele americanizat Monica Dean.