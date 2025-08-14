Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Monica Bîrlădeanu, despre anii petrecuți în America. ”N-am simțit nicio clipă că n-ar fi LOCUL meu”

14 aug. 2025, 12:30, Showbiz
Monica Bîrlădeanu, despre anii petrecuți în America

Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o în America. ”N-am simțit nicio clipă că n-ar fi locul meu”, a spus aceasta.

Monica Bîrlădeanu este o cunoscută actriță. De asemenea, a fost și prezentatoare TV. După succesul din televiziunea românească, a decis să se mute la Los Angeles în 2003, unde a studiat televiziune și actorie, reușind să-și construiască o carieră internațională în film, fiind cunoscută și sub numele americanizat Monica Dean.

În plan personal, în luna octombrie a anului 2024, Monica Bîrlădeanu s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță, fost coordonator al al Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19.

Monica Bîrlădeanu a trăit, timp de 13 ani, în America, la Los Angeles. Despre acea perioadă și-a amintit vedeta într-un interviu pentru revista Viva.

Monica Bîrlădeanu, despre anii petrecuți în America. ”Am păstrat tot ce e bun”

”Nu știu dacă natura mea perfect adaptabilă și ajustabilă la tot ce e nou, străin, sau pur și simplu, am nimerit într-un spațiu multicultural care îmbrățișează cu amândouă mâinile expații… Cert e faptul că atât cât am locuit acolo, n-am simțit nicio clipă că n-ar fi locul meu. Așa cum nu simt asta nici acum, că locuiesc aici. Îmi dau seama că, pentru mine, „acasă” nu e un loc, un oraș, o țară, ci o stare de confort și familiaritate, un spațiu de siguranță emoțională și libertate de a fi eu însămi. Toate acestea întregite de un sentiment de apartenență pe care eu l-am simțit și acolo și aici”, a declarat Monica Bîrlădeanu.

”Am păstrat tot ce e bun – disciplina când vine vorba de programele de wellness, educația emoțională (pe care acolo aveam senzația că o are toată lumea), educația în sensul medicinei preventive, responsabilitatea socială. Dă-mi voie să clarific, însă, că nu mă refer la toată America, ci la Los Angeles, un oraș locuit de oameni veniți din întreaga lume, dar cumva uniți de niște rigori pe care nu le-am mai văzut în altă parte”, a mai spus aceasta.

 

