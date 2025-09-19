Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Nouria Nouri, despre mariajul său. ”Singura DIFERENȚĂ este cǎ acum avem acte”

19 sept. 2025, 14:30, Showbiz
Nouria Nouri, în vârstă de 50 de ani, a oferit amănunte de relația cu actualul său soț. ”Singura diferențǎ este cǎ acum avem acte”, a spus aceasta.

Nouria Nouri a fost căsătorită până în anul 2013 cu binecunoscutul artist Daniel Iordăchioaie. Din mariajul lor au rezultat doi copii: Salma și Darius. Ulterior, Nouria Nouri a avut o relație cu un bărbat pe nume Ionuț, însă cei doi s-au separat. În toamna anului 2024, Nouria Nouri s-a recăsătorit cu un bărbat pe nume Radu. Nouria Nouri  provine dintr-o familie în care mama era româncă, iar tatăl era din Afganistan.

Nouria Nouri și actualul său partener de viață, Radu, au împlinit un an de la mariaj. Aceasta a făcut declarații despre relația cu soțul ei pentru click.ro.

Nouria Nouri, despre mariajul său. ”nu mi-am pierdut niciodatǎ speranța cǎ existǎ în lumea asta mare un bǎrbat așa cum mi-am dorit eu dintotdeauna”

”Nici n-am simțit când a trecut primul an de cǎsnicie fiindcǎ pentru noi a fost la fel ca atunci când nu eram soț și soție. Suntem de trei ani și jumătate împreunǎ și singura diferențǎ este cǎ acum avem acte. Ne-am simțit și ne-am comportat ca o familie încǎ de la început, iar iubirea și pasiunea sunt neschimbate nici de ani, nici de acte. Asta mi-am dorit de când mǎ știu, sǎ am familie, mai ales cǎ eu nu am avut tatǎl lângǎ mine, copil fiind. Prin oricâte încercǎri am trecut, nu mi-am pierdut niciodatǎ speranța cǎ existǎ în lumea asta mare un bǎrbat așa cum mi-am dorit eu dintotdeauna. Ǎsta e secretul fericirii mele de acum: nu am renunțat sǎ sper”, a declarat Nouria Nouri.


”Și asta ar trebui sǎ știe toate doamnele singure: dacǎ îți dorești ceva din tot sufletul, pânǎ la urmǎ se întâmplǎ. Armonia și liniștea din familia noastrǎ sunt neprețuite. Nu renunțați să sperați la un bărbat bun”, a mai spus aceasta.

