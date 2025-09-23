Prima pagină » Diverse » Showbiz » FOTO / Rețeta cu care Gina Pistol l-a dat GATA pe Smiley. ”L-am atras în capcană”

23 sept. 2025, 12:30, Showbiz
Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit cu ce rețetă a reușit să-l cucerească pe Smiley, în vârstă de 42 de ani.

Gina Pistol a devenit mămică pentru prima oară în luna martie a anului 2021. Smiley a fost cel care a dat vestea venirii pe lume a fetiței lor, care a primit numele Josephine. Gina Pistol și Smiley și-au botezat fetița în data de 20 iunie 2021.

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. În data de 27 mai 2023, la Snagov a avut loc nunta anului, Smiley jurându-i credință veșnică Ginei Pistol.
Într-un interviu pentru revista Unica, Gina Pistol a dezvăluit cu ce preparat a reușit să-l cucerească, la începuturi, pe partenerul ei de viață, Smiley.

 

Rețeta cu care Gina Pistol l-a dat gata pe Smiley. ”I-am zis că-i pregătesc gomboți”

 

”Pe el (n.r.l-a cucerit) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine”, a dezvăluit Gina Pistol.

Despre secretul relației sale cu Smiley, vedeta TV a spus:

”Nu cred că există un secret. Cred că este doar dorința de a merge pe același drum împreună. Căsătoria, ca orice relație, este ca un dans. Când cel de lângă tine face un pas în spate tu faci un pas spre el și invers. Atunci când eu sunt jos el este acolo să mă ridice și invers. Știe să mă tempereze, pentru că eu sunt puțin colerică. Știe să mă aducă cu picioarele pe pământ”.

