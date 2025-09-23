FOTO / Rețeta cu care Gina Pistol l-a dat GATA pe Smiley. ”L-am atras în capcană”

Gina Pistol, în vârstă de 44 de ani, a dezvăluit cu ce rețetă a reușit să-l cucerească pe Smiley, în vârstă de 42 de ani.



Gina Pistol a devenit mămică pentru prima oară în luna martie a anului 2021. Smiley a fost cel care a dat vestea venirii pe lume a fetiței lor, care a primit numele Josephine. Gina Pistol și Smiley și-au botezat fetița în data de 20 iunie 2021.

Într-un interviu pentru revista Unica, Gina Pistol a dezvăluit cu ce preparat a reușit să-l cucerească, la începuturi, pe partenerul ei de viață, Smiley.