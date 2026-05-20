Prima pagină » Diverse » Showbiz » Kylie Minogue, diagnosticată a doua oară cu cancer. Dezvăluire în premieră despre boala cumplită: „Eram doar o umbră”

Kylie Minogue (57 de ani) a dezvăluit, în premieră, că a fost diagnosticată a doua oară cu cancer în anul 2021. Bătălia cu boala cumplită a ținut-o departe de public, iar recent, într-un documentar lansat pe Netflix, a vorbit despre acest aspect.

Cântăreața pop în vârstă de 57 de ani a traversat o bătălie crâncenă în 2021, când a primit un verdict crunt din partea medicilor. A fost diagnosticată cu caner la sân. Artista a mai fost diagnosticată în anul 2005, urmând un tratament pentru a stopa boala, scrie Mediafax.

Și de această dată, artista a urmat un tratament, reușind să se vindece. După finalizarea tratamentului, Kylie Minogue a ales să nu divulge faptul că s-a luptat cu probleme mari de sănătate. Însă, în cadrul documentarului, și-a deschis sufletul. Chiar și în anul 2023, când a lansat single-ul premiat cu Grammy „Padam Padam” și a cunoscut o explozie de popularitate, artista a preferat să nu aducă în discuție boala.

„Al doilea diagnostic de cancer a fost la începutul anului 2021. Am reușit să țin asta doar pentru mine… Nu ca prima dată. Din fericire, am trecut și peste asta. Din nou. Și totul este bine acum”, a mărturisit Kylie Minogue în documentarul care îi poartă numele (KYLIE).

Drumul vindecării nu a fost deloc ușor.  Una dintre melodiile sale, „Story”, a făcut referire la perioada neagră prin care a trecut.

„Nu m-am simțit obligată să spun lumii și, de fapt, pur și simplu nu am putut face asta atunci pentru că eram doar o umbră. La un moment dat, nici nu mai voiam să ies din casă. «Padam Padam» mi-a deschis atât de multe uși, dar în interiorul meu știam că acest cancer nu a fost doar o simplă întâmplare în viața mea. Am vrut cu adevărat să spun ce s-a întâmplat pentru a mă putea elibera de această povară. Stăteam la interviuri și la fiecare oportunitate mă gândeam că «acum e momentul», dar am continuat să țin totul pentru mine”, a explicat vedeta australiană.

Sursă foto: Mediafax Foto

