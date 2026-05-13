Ce mesaj a transmis trupa Metallica fanilor de la București, chiar înainte de concertul de pe Arena Națională

Trupa Metallica a transmis un mesaj publicului din România înainte de concertul de astăzi, 13 mai, de pe Arena Națională. Aceasta este a cincea vizită a formației în țară, iar evenimentul face parte din turneul „M72 Worl Tour”.

Membrii trupei au publicat o ilustrație specială pentru a marca seara de la București. Posterul este opera unui artist român și înfățișează Palatul Parlamentului într-un craniu uman, sub celebra siglă Metallica. Acesta va fi disponibil doar la locul concertului.

Programul concertului din această seară

Trupa Knocked Loose a deschis evenimentul la ora 18:00, iar Gojira a continuat show-ul până la 19:00. Metallica va începe concertul principal la ora 20:30.

Turneul „M72 World Tour” a debutat în aprilie 2023 la Amsterdam. Seria actuală de concerte din Europa a început la Atena, pe data de 11 mai. Spectacolul de la București reprezintă una dintre opririle europene din acest an.

Metallica a aterizat la București

Metallica a ajuns ieri în România pentru concertul mult așteptat din această seară. Lăsați pe aeroport de cele două avioane private, Bombardier Challenger 350, închiriate de la Net Jets, membrii formației au fost surprinși de Gândul imediat după aterizare.

AUTORUL RECOMANDĂ