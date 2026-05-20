Surse: Procurorii DNA au descins la Consiliul Județean Brăila și la clubul HC Dunărea. Ancheta l-ar viza și pe ginerele lui Mihai Tudose

Procurorii DNA au descins miercuri la Consiliul Județean Brăila și la clubul de handbal HC Dunărea Brăila, potrivit știripesurse.ro.

Perchezițiile îl vizează și pe președintele Consiliului Județean Brăila, Francisk Iulian Chiriac. Ancheta ar viza inclusiv clubul sportiv HC Dunărea Brăila, unde funcția de președinte este ocupată de ginerele fostului premier Mihai Tudose, Adrian Manole.

DNA confirmă perchezițiile

Direcția Națională Anticorupție a confirmat oficial desfășurarea perchezițiilor, fără a oferi însă detalii despre dosar sau despre persoanele vizate.

„Sunt percheziții la CJ Brăila. Alte detalii nu avem, nu vor fi alte acte în cursul zilei. În acest stadiu nu vorbim de persoane vizate”, au transmis reprezentanții DNA pentru sursa citată.