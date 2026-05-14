Nicole Kidman fascinată de „Danaïde”, opera de artă a lui Constantin Brâncuși, expusă la Christie’s New York

Nicole Kidman a vizitat, la începutul acestei luni, sediul Christie’s din Rockefeller Center și a admirat una dintre cele mai importante lucrări semnate de Brâncuși.  Realizată în 1913, „Danaïde” este condiderată una dintre lucrările care au dat naștere sculpturii moderne.

Nicole Kidman a vizitat la începutul acestei luni sediul Christie’s din Rockefeller Center, New York, unde a fost întâmpinată de una dintre capodoperele sculpturii moderne: „Danaïde”, celebra lucrare din aur realizată de Constantin Brâncuși în 1913.

Momentul a fost surprins într-un videoclip special prezentat de Christie’s, pe fundalul piesei „Golden Years” a lui David Bowie. În imagini, Nicole Kidman se apropie lent de sculptura expusă în galeriile Christie’s, iar atmosfera din jur pare să se oprească în loc.

Potrivit reprezentanților case de licitație, actrița a fost absorbită complet de frumusețea și istoria operei lui Brâncuși, fiind „transportată într-o stare de vis”, în care „trăieșt cu bucurie, entuziasm, pasiune, curiozitate și apreciere”.

Christie’s: „Kidman întruchipează ceea ce poate însemna interacțiunea cu arta”

În prezentarea oficială a momentului, Christie’s a descris reacția actriței ca pe o demonstrație a forței pe care arta o poate avea asupra privitorului.

„În noul videoclip scurt, pe fundalul melodiei «Golden Years» a lui David Bowie, Kidman, ea însăși iubitoare și susținătoare a artelor, se apropie de opera expusă în galeriile Christie’s din Rockefeller Center.

Lumea învârtitoare din jurul ei se oprește și, simțind frumusețea și istoria care emană din sculptura aurită, ea este transportată într-o stare de vis, unde experimentează bucurie, entuziasm, pasiune, curiozitate și apreciere. Kidman întruchipează ceea ce poate însemna pentru oricine interacțiunea cu arta”, au transmis reprezentanții Christie’s.

„Danaïde”, una dintre cele mai importante lucrări ale lui Brâncuși

Sculptura face parte din expoziția „MASTERPIECES: The Private Collection of S.I. Newhouse”, organizată în cadrul Christie’s 20th and 21st Century Art Week și deschisă publicului în perioada 9-18 mai.

„Danaïde” este considerată una dintre lucrările fundamentale ale lui Brâncuși și una dintre piesele care au contribuit decisiv la nașterea sculpturii moderne. Opera o reprezintă pe Margit Pogany, tânăra artistă maghiară care a devenit muza sculptorului român.

Povestea „Danaïdei” își are rădăcinile în mitologia greacă și traversează secole de cultură europeană, de la scrierile lui Ovidiu până la influențele lui Auguste Rodin, artist în atelierul căruia Brâncuși lucrase pentru scurt timp înainte de a-și urma propriul drum artistic.

„Nașterea sculpturii moderne”

Christie’s subliniază și legătura simbolică dintre Nicole Kidman și opera lui Brâncuși.

„Kidman — ea însăși o icoană statuară și muză pentru mulți — înconjoară statuia «Danaïde», una dintre cele șase create de Brâncuși, fermecată de frumusețea ei atemporală. Alchimia sa artistică este în același timp captivantă și transformatoare. Forma pură și esențială a statuii «Danaïde» este considerată nașterea sculpturii moderne”, au mai transmis reprezentanții Christie’s.

„Priviți-mi sculpturile până când veți reuși să le vedeți”, spunea odată Brâncuși.

Sfera infinită captivează privirea, iar formele circulare, care se succed la nesfârșit, îl poartă pe privitor într-o călătorie în jurul sculpturii. O frumusețe care este în același timp recognoscibilă și atemporală, aparținând atât prezentului, cât și epocilor trecute.

