Magicianul Robert Tudor a fost amendat de polițiștii de la Rutieră: „Mi-a dispărut permisul”

Magicianul Robert Tudor a rămas fără permisul de conducere și a fost amendat de polițiștii de la Rutieră, după ce a rulat cu o viteză peste limita admisă, pe autostradă. Într-un videoclip încărcat pe Facebook, bărbatul a mărturisit că a condus cu 181 km/h.

Magicianul Robert Tudor a încărcat pe rețelele de socializare un videoclip în care apare alături de polițiști, în primele secunde. Apoi, explică ce s-a întâmplat, în timp ce se află la volan.

„Prostia se plătește. Mi-a luat permisul pe autostradă. Permisul meu… la revedere! Îl dau acum la polițiști. (…) M-a luat radarul pe autostradă, sunt undeva prin Fetești. M-a prins cu 181 km/h, ceea ce înseamnă că permisul va fi suspendat pe 3 luni de zile. Trebuie să dau un examen cu 15 întrebări, să iau 13 din 15 și o să fie în loc de 3 luni, 60 de zile. (…) Amenda este de 1.800 de lei”, a spus magicianul Robert Tudor.

Magicianul Robert Tudor a rămas fără permisul auto și a luat amendă

Robert Tudor a luat o amendă de 1.800 de lei, iar dacă aceasta se achită în termen de 24 de ore, atunci se va reduce la 911 lei.

„Mi-a disparut permisul… la 181km/h cat de sigur e aparatul acela, pot face contestatie?”, a scris el pe Facebook.

„Prea răi sunteți aici pe Facebook. Am postat filmulețul și nu vreau să educ pe nimeni, doar vă arăt ce se poate întâmpla dacă mergi cu viteză. Nu fentez legea, așa cum e ea eu o respect, la fel cum respect și oamenii. Putea să îl ia și pe un an cum spun niște deștepți pe aici, acceptăm. Îmi asum tot ce am făcut și la fel cum am spus în video prostia se plătește”, a mai scris el, în secțiunea dedicată comentariilor.

Sursă foto: capturi video Facebook