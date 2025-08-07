Ce riscă șoferii care ascultă muzică la un volum ridicat în mașină, după modificarea recentă a Codului Rutier

Începând cu anul 2025, șoferii care ascultă muzică la un volum ridicat în mașină riscă sancțiuni serioase, după o modificare recentă a Codului Rutier.

Acum, nu mai este vorba despre un simplu deranj, iar muzica dată prea tare poate să însemne amendă, puncte de penalizare și, în cazuri grave, chiar suspendarea permisului sau dosar penal.

Astfel, noua prevedere legislativă, introdusă în articolul 100, alineatul 1, punctul 10 din Codul Rutier, tratează folosirea instalațiilor audio la un nivel de zgomot periculos drept o contravenție gravă, echivalentă cu alte comportamente care distrag atenția de la condus, precum folosirea telefonului sau mâncatul la volan.

Amenda poate să ajungă până la 1.012 lei, iar pe lângă ea, se aplică și 4-5 puncte de penalizare. Iar dacă abaterea se repeat, șoferul poate să rămână fără permis pentru 30 de zile. Dacă din cauza muzicii date la maximum are loc un accident, consecințele pot să devină penale.

Astfel, sunetele puternice din interiorul mașinii afectează capacitatea șoferului de a percepe semnalele sonore din trafic, de la claxoane și frânări bruște, la sirenele ambulanțelor și ale echipajelor de poliție.

Legea nu interzice însă plăcerea de asculta muzică în timpul condusului. Însă dacă volumul este atât de puternic încât să fie perceput clar din exterior, polițistul din trafic are dreptul să sancționeze pe loc șoferul.

