Ironia SUA: Trump ține discursul depsre starea națiunii pe 24 februarie 2026, exact la 4 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina

Președintele Donald Trump a fost invitat să țină discursul privind starea națiunii pe 24 februarie 2026, exact la patru ani de la începerea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Anunțul a fost făcut pe 7 ianuarie 2026 de către Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților din Congres.

„Când națiunea noastră aniversează 250 de ani de independență americană, SUA se mențin mai puternice, mai libere și mai prospere sub conducerea ta și datorită acțiunilor tale îndrăznețe. Împreună în 2025, administrația ta și cel de-al 119-lea Congres au oferit cea mai decisivă agendă din istorie, iar America va experimenta rezultatele tangibile a guvernării de bun simț. Ne uităm îmainte la sarcina importantă pe care o avem înaintea noastră, în 2026, pentru a servi poporul american, a apăra libertatea, a prezerva mărețul experiment al guvernării de sine stătătoare. Până la capăt, este o onoare și privilegiul meu să vă invit să vă adresați Congresului într-o sesiune comună marți, 24 februarie 2026, în Sala Camerei Reprezentanților SUA.”, a scris Mike Johnson.

