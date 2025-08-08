Scene interzise de amor în Iași. Doi amanți și-au dat întâlnire lângă un supermarket, au renunțat la haine și au trecut la fapte în văzul tuturor

În cartierul Galata, Iași, localnicii au avut parte de scene interzise de amor, după ce doi amanți au renunțat la haine și la inhibiții.

La data de 7 august 2025, în jurul orei 11:00, localnicii din zonă au sunat la Poliția Locală Iași, după ce au văzut două personae care întrețineau relații intime. Totul s-a petrecut lângă un supermarket de pe strada Pantelimon Halipa. Lângă respectivul supermarket este o clădire în construcție, iar cei doi amanți s-au gândit să treacă la fapte. Bărbatul, un romantic incurabil, pare-se, a venit la amanta sa cu un buchet de flori.

Polițiștii nu știau însă la ce să se aștepte, deoarece indicațiile primite prin telefon erau că sunt două personae dezbrăcate și nimic mai mult. Dar când echipajul a ajuns la fața locului, a găsit un bărbat și o femeie care întrețineau relații intime.

„Pe la ora 11:00 am fost anunțați prin dispeceratul Poliției Locale Iași că pe strada Pantelimon Halipa, lângă supermarketul Lidl, sunt două persoane dezbrăcate. Oamenii din zonă au sunat anonim, să ne atenționeze. Ne gândeam că poate or fi oameni ai străzii sau vreo problemă, cum au mai fost cazuri. Când am ajuns acolo, lângă gardul unei construcții nefinalizate, erau două persoane, un bărbat și o femeie, care întrețineau relații sexuale normale în public. Bărbatul era peste femeie, pe jos, și erau parțial fără haine, bărbatul nu mai avea pantalonii pe el. Le-am atras atenția, după care s-au ridicat imediat și au discutat cu noi”, a declarat Andrei Nache, polițist local din Iași, ptrivit BZI.

Ambii erau c ă s ă tori ț i

Bărbatul este Ilie C. din Botoșani, în vârstă de 65 de ani, iar femeia, Alina S., în vârstă de 43 de ani, din Iași. Ambii sunt căsătoriți, dar aveau o relație secretă, astfel că și-au dat întâlnire în oraș. Femeia părea foarte afectată de ce s-a întâmplat și părea îngrijorată că asta îi va afecta căsnicia cu soțul ei. Până la urmă, ambii au primit câte o amendă de 500 de lei. Tot ce a rămas în urma lor a fost sutienul roșu al femeii și buchetul de flori.

„Bărbatul este din Botoșani, dar lucrase în zonă și s-a mutat la Iași. Femeia este din oraș. Surprinzător, nu li s-a părut că au făcut ceva nepotrivit, tot ne spuneau că nu e nimic grav, doar s-au întâlnit și ei, deși i-am prins în fapt. Femeia ne-a spus că este căsătorită și că soțul ei este plecat la muncă până la ora 16:00, deci să nu o dăm de gol. Bărbatul nu a recunoscut că este căsătorit, tot a evitat subiectul. Totuși, din atitudinea sa, părea că și el este căsătorit. Ne-au precizat că s-au întâlnit și ei în oraș, iar de acolo lucrurile au luat o altă direcție. Aceasta este problema lor, noi le-am aplicat o sancțiune de 500 de lei fiecare, conform Legii 61 din 1991. Femeia a precizat să îi oferim procesul-verbal direct ei, nu cumva să îl trimitem acasă, să îi facem probleme în căsnicie”, a mai precizat polițistul local Andrei Nache, potrivit sursei citate.

