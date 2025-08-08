Prima pagină » Actualitate » Scene interzise de amor în Iași. Doi amanți și-au dat întâlnire lângă un supermarket, au renunțat la haine și au trecut la fapte în văzul tuturor

Scene interzise de amor în Iași. Doi amanți și-au dat întâlnire lângă un supermarket, au renunțat la haine și au trecut la fapte în văzul tuturor

08 aug. 2025, 11:09, Actualitate
Scene interzise de amor în Iași. Doi amanți și-au dat întâlnire lângă un supermarket, au renunțat la haine și au trecut la fapte în văzul tuturor
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

În cartierul Galata, Iași, localnicii au avut parte de scene interzise de amor, după ce doi amanți au renunțat la haine și la inhibiții.

La data de 7 august 2025, în jurul orei 11:00, localnicii din zonă au sunat la Poliția Locală Iași, după ce au văzut două personae care întrețineau relații intime. Totul s-a petrecut lângă un supermarket de pe strada Pantelimon Halipa. Lângă respectivul supermarket este o clădire în construcție, iar cei doi amanți s-au gândit să treacă la fapte. Bărbatul, un romantic incurabil, pare-se, a venit la amanta sa cu un buchet de flori.

Polițiștii nu știau însă la ce să se aștepte, deoarece indicațiile primite prin telefon erau că sunt două personae dezbrăcate și nimic mai mult. Dar când echipajul a ajuns la fața locului, a găsit un bărbat și o femeie care întrețineau relații intime.

Pe la ora 11:00 am fost anunțați prin dispeceratul Poliției Locale Iași pe strada Pantelimon Halipa, lângă supermarketul Lidl, sunt două persoane dezbrăcate. Oamenii din zonă au sunat anonim, ne atenționeze. Ne gândeam că poate or fi oameni ai străzii sau vreo problemă, cum au mai fost cazuri. Când am ajuns acolo, lângă gardul unei construcții nefinalizate, erau două persoane, un bărbat și o femeie, care întrețineau relații sexuale normale în public. Bărbatul era peste femeie, pe jos, și erau parțial fără haine, bărbatul nu mai avea pantalonii pe el. Le-am atras atenția, după care s-au ridicat imediat și au discutat cu noi”, a declarat Andrei Nache, polițist local din Iași, ptrivit BZI.

Ambii erau căsătoriți

Bărbatul este Ilie C. din Botoșani, în vârstă de 65 de ani, iar femeia, Alina S., în vârstă de 43 de ani, din Iași. Ambii sunt căsătoriți, dar aveau o relație secretă, astfel că și-au dat întâlnire în oraș. Femeia părea foarte afectată de ce s-a întâmplat și părea îngrijorată că asta îi va afecta căsnicia cu soțul ei. Până la urmă, ambii au primit câte o amendă de 500 de lei. Tot ce a rămas în urma lor a fost sutienul roșu al femeii și buchetul de flori.

Bărbatul este din Botoșani, dar lucrase în zonă și s-a mutat la Iași. Femeia este din oraș. Surprinzător, nu li s-a părut au făcut ceva nepotrivit, tot ne spuneau nu e nimic grav, doar s-au întâlnit și ei, deși i-am prins în fapt. Femeia ne-a spus că este căsătorită și soțul ei este plecat la muncă până la ora 16:00, deci nu o dăm de gol. Bărbatul nu a recunoscut este căsătorit, tot a evitat subiectul. Totuși, din atitudinea sa, părea și el este căsătorit. Ne-au precizat s-au întâlnit și ei în oraș, iar de acolo lucrurile au luat o altă direcție. Aceasta este problema lor, noi le-am aplicat o sancțiune de 500 de lei fiecare, conform Legii 61 din 1991. Femeia a precizat îi oferim procesul-verbal direct ei, nu cumva să îl trimitem acasă, îi facem probleme în căsnicie”, a mai precizat polițistul local Andrei Nache, potrivit sursei citate.

Autorul recomandă:

Cinci filme interzise din cauza scenelor prea violente. Un regizor a fost ASASINAT pentru secvențele grotești

Citește și

SURSE EXCLUSIV PSD pune presiune pe premierul Ilie Bolojan. Social-democrații pregătesc un „mesaj mai dur”
11:32
PSD pune presiune pe premierul Ilie Bolojan. Social-democrații pregătesc un „mesaj mai dur”
BREAKING NEWS Nicușor Dan a semnat demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier, după 10 zile de la ajungerea documentului la Palatul Cotroceni
11:00
Nicușor Dan a semnat demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier, după 10 zile de la ajungerea documentului la Palatul Cotroceni
POLITICĂ Petrișor Peiu îl desființează pe BOLOJAN din cauza schimbărilor la Pilonul II: „Contribuţiile, confiscate și date pe mâna unor firme străine”
10:54
Petrișor Peiu îl desființează pe BOLOJAN din cauza schimbărilor la Pilonul II: „Contribuţiile, confiscate și date pe mâna unor firme străine”
POLITICĂ Controale la METROREX/Ciprian Șerban: „Sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control MTI, 24 de inspectori ASFR și 6 inspectori ITM București”
10:54
Controale la METROREX/Ciprian Șerban: „Sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control MTI, 24 de inspectori ASFR și 6 inspectori ITM București”
ACTUALITATE Mesajul transmis de Familia Regală a României, după moartea Rodicăi Coposu, sora fostului lider PNȚCD Corneliu Coposu
10:54
Mesajul transmis de Familia Regală a României, după moartea Rodicăi Coposu, sora fostului lider PNȚCD Corneliu Coposu
ACTUALITATE Reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. Proprietarii pot primi amendă de 3.000 de lei dacă nu țin cont de un detaliu
10:45
Reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. Proprietarii pot primi amendă de 3.000 de lei dacă nu țin cont de un detaliu
Mediafax
Prognoza METEO pe patru săptămâni: temperaturi mai ridicate și ploi puține în vest
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
Liderii PSD se întâlnesc pentru a decide continuarea sau ieșirea de la guvernare
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
Filmul tragediei din Sibiu, unde tatăl şi fiul de 9 ani au murit electrocutaţi. Cum s-a produs nenorocirea
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
„A dat în calea ferată şi s-a răsturnat”. Un bărbat a murit după ce s-a răsturnat cu ATV-ul, în Bistrița-Năsăud. Acesta avea doar 41 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Călin Georgescu și Ion Iliescu. Secretul a fost păstrat ani de zile. Băsescu a simțit ce se punea la cale: Dezastru…
Evz.ro
Weekend de foc: Temperaturi record și nopți tropicale. Harta caniculei
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
POST MALONE, în premieră în România, la UNTOLD X! Superstarul global a ajuns deja la Cluj. Unde a mers prima dată și cum a fost surprins pe străzile orașului?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce le place pisicilor să doarmă pe oameni?