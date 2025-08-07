Prima pagină » Actualitate » ȘOFERII ar putea rămâne fără permisul de conducere, dacă nu își achită amenzile la timp. Care sunt noile modificări anunțate de Ministerul Dezvoltării

ȘOFERII ar putea rămâne fără permisul de conducere, dacă nu își achită amenzile la timp. Care sunt noile modificări anunțate de Ministerul Dezvoltării

07 aug. 2025, 23:38, Auto
ȘOFERII ar putea rămâne fără permisul de conducere, dacă nu își achită amenzile la timp. Care sunt noile modificări anunțate de Ministerul Dezvoltării
FOTO - caracter ilustrativ

Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile, conform proiectului de lege privind reforma administrației publice publicat, joi, de Ministerul Dezvoltării. Actul va putea fi restituit doar după ce titularul va dovedi că a plătit toate datoriile la bugetul local, indiferent de motivul pentru care i-a fost suspendat.

„Deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale”, se arată în document, potrivit Hotnews.

În termen de 15 zile, autoritoritățile trebuie să informeze șoferul care nu și-a plătit amenzile despre obligația de a plăti și despre momentul în care își va pierde dreptul de a conduce.

Mai mult, permisul poate fi restituit doar după ce titularul va dovedi că a plătit toate datoriile la bugetul local, indiferent de motivul pentru care a fost suspendat: „La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul”.

Amenzile neplătite cresc cu 30% la trei luni

În cazul în care amenzile nu sunt plătite în termen de 3 luni, cuantumul se majorează cu 30%,iar dacă nu sunt plătite nici după 6 luni, se majorează cu încă 30%.

În cazul în care amenda nu este plătită nici după 3 ani, judecătoria din localitatea de pe raza căreia își are domiciliul contravenientul poate să dispună:

a) transformarea în muncă în folosul comunității;

b) transformarea în amendă penală, cu termen de plată 60 de zile.
Cum poate fi scurtată perioada de suspendare a permisului

Totodată, perioada pentru care este suspendat permisul de conducere poate fi scurtată cu o treime în cazul în care titularul prezintă dovada plătii amenzii aferente contravenției care a dus la suspendare.

„Această reducere se aprobă de către șeful poliției rutiere județene sau a municipiului București sau de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute”, arată proiectul Ministerului Dezvoltării.

Posibilitatea de reducere a fost introdusă „pentru a încuraja și facilita regularizarea situației contravențiilor, oferind o motivație suplimentară șoferilor pentru a-și achita toate datoriile la bugetul local”, se arată în nota de fundamentare.

Proiectul mai prevede că atât cumpărătorii, cât și vânzătorii de autovehicule sunt încurajați să să prezinte sau să ceară certificate de atestare fiscală, astfel încât să facă dovada plății tuturor taxelor și impozitelor către bugetul local.

„Vor fi oferite serviciile publice electronice, incluzând situația fiscală atât a vânzătorilor, cât și a cumpărătorilor, în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local”, arată expunerea de motive.

Proiectul face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului menite să reducă deficitul bugetar, pentru care cabinetul a anunțat că va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

„Toate unitățile administrativ teritoriale ar trebui să se înregistreze în Sistemul Național Electronic de Plată Online, astfel încât să aibă o evidență a datoriilor”,în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Citește și

UTILE Unde a amplasat CNAIR cele peste 100 de CAMERE de rovinietă. Vezi lista completă a acestora
19:59, 06 Aug 2025
Unde a amplasat CNAIR cele peste 100 de CAMERE de rovinietă. Vezi lista completă a acestora
AUTO Interviul lui Ion Iliescu acordat pentru Promotor: Fostul președinte a dezvăluit ce mașini a condus și de la ce vârstă și-a luat permisul auto
20:35, 05 Aug 2025
Interviul lui Ion Iliescu acordat pentru Promotor: Fostul președinte a dezvăluit ce mașini a condus și de la ce vârstă și-a luat permisul auto
AUTO Ziarul Financiar: Uber și Bolt au de cinci ori mai mulți ANGAJAȚI decât Poșta Română, dar nu și salariile și contribuțiile operatorului național
14:31, 04 Aug 2025
Ziarul Financiar: Uber și Bolt au de cinci ori mai mulți ANGAJAȚI decât Poșta Română, dar nu și salariile și contribuțiile operatorului național
HOROSCOP Ce automobil să-ți alegi în 2025, în funcție de ZODIA și personalitatea ta
00:48, 31 Jul 2025
Ce automobil să-ți alegi în 2025, în funcție de ZODIA și personalitatea ta
TRANSPORT Linia 41 de tramvai, SUSPENDATĂ pentru toată luna august din cauza lucrărilor la Prelungirea Ghencea
11:01, 25 Jul 2025
Linia 41 de tramvai, SUSPENDATĂ pentru toată luna august din cauza lucrărilor la Prelungirea Ghencea
AUTO Ciprian Cherciu (EcoDrive) la „Podcast cu Prioritate” #79 by ProMotor. Despre Rabla 2025 și primul incident de hacking al sistemului FSD al unei Tesla
15:08, 23 Jul 2025
Ciprian Cherciu (EcoDrive) la „Podcast cu Prioritate” #79 by ProMotor. Despre Rabla 2025 și primul incident de hacking al sistemului FSD al unei Tesla
Mediafax
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
DOCUMENT. Avem pachetul doi de măsuri al guvernului Bolojan. 6000 de posturi eliminate
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Șoferii români ce trebuie să repete școala de șoferi. Nu contează că au permis auto de 1 sau de 10 ani
Evz.ro
Câți bani mai sunt, de fapt, pentru pensii. Detalii din culisele aplicării CASS
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
„Ne otrăvim singuri” cu alimente ultraprocesate, spun oamenii de știință