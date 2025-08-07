ȘOFERII ar putea rămâne fără permisul de conducere, dacă nu își achită amenzile la timp. Care sunt noile modificări anunțate de Ministerul Dezvoltării

Șoferii vor rămâne fără permis dacă nu își plătesc amenzile contravenționale în termen de 90 de zile, conform proiectului de lege privind reforma administrației publice publicat, joi, de Ministerul Dezvoltării. Actul va putea fi restituit doar după ce titularul va dovedi că a plătit toate datoriile la bugetul local, indiferent de motivul pentru care i-a fost suspendat.

„Deținătorii permiselor de conducere eliberate de autoritatea română nu pot conduce autovehicule, tractoare agricole/forestiere sau tramvaie pe drumurile publice dacă nu achită în termen de 90 de zile creanțele provenite din amenzi contravenționale”, se arată în document, potrivit Hotnews.

În termen de 15 zile, autoritoritățile trebuie să informeze șoferul care nu și-a plătit amenzile despre obligația de a plăti și despre momentul în care își va pierde dreptul de a conduce.

Mai mult, permisul poate fi restituit doar după ce titularul va dovedi că a plătit toate datoriile la bugetul local, indiferent de motivul pentru care a fost suspendat: „La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligaţiilor de plată datorate bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul”.

Amenzile neplătite cresc cu 30% la trei luni

În cazul în care amenzile nu sunt plătite în termen de 3 luni, cuantumul se majorează cu 30%,iar dacă nu sunt plătite nici după 6 luni, se majorează cu încă 30%.

În cazul în care amenda nu este plătită nici după 3 ani, judecătoria din localitatea de pe raza căreia își are domiciliul contravenientul poate să dispună:

a) transformarea în muncă în folosul comunității;

b) transformarea în amendă penală, cu termen de plată 60 de zile.

Cum poate fi scurtată perioada de suspendare a permisului

Totodată, perioada pentru care este suspendat permisul de conducere poate fi scurtată cu o treime în cazul în care titularul prezintă dovada plătii amenzii aferente contravenției care a dus la suspendare.

„Această reducere se aprobă de către șeful poliției rutiere județene sau a municipiului București sau de către șeful poliției rutiere din Inspectoratul General al Poliției Române, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute”, arată proiectul Ministerului Dezvoltării.

Posibilitatea de reducere a fost introdusă „pentru a încuraja și facilita regularizarea situației contravențiilor, oferind o motivație suplimentară șoferilor pentru a-și achita toate datoriile la bugetul local”, se arată în nota de fundamentare.

Proiectul mai prevede că atât cumpărătorii, cât și vânzătorii de autovehicule sunt încurajați să să prezinte sau să ceară certificate de atestare fiscală, astfel încât să facă dovada plății tuturor taxelor și impozitelor către bugetul local.

„Vor fi oferite serviciile publice electronice, incluzând situația fiscală atât a vânzătorilor, cât și a cumpărătorilor, în vederea eliberării certificatelor de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor de plată datorate bugetului local”, arată expunerea de motive.

Proiectul face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului menite să reducă deficitul bugetar, pentru care cabinetul a anunțat că va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.