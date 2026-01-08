Prima pagină » Știri externe » Trump a declarat că bugetul militar al SUA pentru 2027 ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, și nu de 1 trilion de dolari

Trump a declarat că bugetul militar al SUA pentru 2027 ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, și nu de 1 trilion de dolari

08 ian. 2026, 05:40, Știri externe
Trump a declarat că bugetul militar al SUA pentru 2027 ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, și nu de 1 trilion de dolari
Sursa foto: Twitter

Donald Trump a solicitat Conngresului un buget de apărare mai crescut pentru anul 2027.

Liderul de la Casa Albă susține că bugetul ar trebui să crească de la 1 trilion la 1,5 trilioane de dolari pentru ca SUA să construiască o „armată de vis”.

 

„După negocieri lungi și dificile cu senatori, congresmeni, secretari și alți reprezentanți politici, am stabilit că, pentru binele țării noastre, în special în aceste vremuri tulburi și periculoase, bugetul nostru militar pentru anul 2027 nu ar trebui să fie de 1 trilion de dolari, ci mai degrabă de 1,5 trilioane de dolari. Acest lucru ne va permite să construim „Armata de Vis” la care avem de mult timp dreptul și, mai important, care ne va menține în SIGURANȚĂ, indiferent de dușman. Dacă nu ar fi cifrele uriașe produse de tarifele vamale din alte țări, multe dintre care, în trecut, au „jefuit” Statele Unite la niveluri nemaivăzute până acum, aș rămâne la cifra de 1 trilion de dolari, dar, datorită tarifelor vamale și a veniturilor uriașe pe care le aduc, sume generate, care ar fi fost de neconceput în trecut (mai ales acum doar un an, în timpul administrației somnoroase a lui Joe Biden, cel mai prost președinte din istoria țării noastre!), suntem capabili să atingem cu ușurință cifra de 1,5 trilioane de dolari, în timp ce, în același timp, producem o forță militară de neegalat și avem capacitatea de a achita datoria și, în același timp, de a plăti un dividend substanțial patrioților cu venituri moderate din țara noastră!”, a scris Trump pe Truth Social.

Motivul real pentru creșterea bugetului

Mai mulți oficiali americani, inclusiv fostul președinte al Șefilor de Stat Major Mark Miley, au avertizat că în anul 2027, Republica Populară Chineză ar putea invada insula autonomă Taiwan controlată de Republica Chineză din 1949.

Xi Jinping, președintele Republicii Populare Chineze, a ordonat Armatei Populare Chineze să fie pregătită pentru reunificarea Taiwanului de China continentală.

Potrivit conceptului strategic „fereastra Davidson”, numită după generalul în retragere Philip S. Davidson,  SUA trebuie să se pregătească pentru a concura și chiar a se război cu China pentru supremația asupra regiunii Indo-Pacific între anii 2021 și 2027.  China și-a extins flota maritimă în ultimii ani, iar cea a Americii a stagnat.

Un autor de la Center for International Maritime Security scrie că pentru prima oară de la Al Doilea Război Mondial, americanii trebuie să se pregătească pentru un război în Pacific până în 2027. Acesta sugerează întărirea flancului maritim sudic.

Însă,  Alexus Grynkewich, comandantul comandamentului european SUA, avertizează că în 2027, SUA trebuie să se aștepte la un război dus pe două fronturi simultane ca-n cel de-al Doilea Război Mondial: în Europa cu Rusia și în Asia-Pacific cu China.

