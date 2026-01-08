Prima pagină » Știri externe » Trump a semnat o proclamație prin care retrage SUA din 35 de organizații non-ONU și 31 de entități ONU: Acționau împotriva intereselor naționale

Trump a semnat o proclamație prin care retrage SUA din 35 de organizații non-ONU și 31 de entități ONU: Acționau împotriva intereselor naționale

08 ian. 2026, 05:51, Știri externe
Trump a semnat o proclamație prin care retrage SUA din 35 de organizații non-ONU și 31 de entități ONU: Acționau împotriva intereselor naționale

Președintele Donald Trump a semnat un Memorandum Prezidențial care prevede retragerea SUA din 66 de organizații internaționale care nu mai serveau intereselor naționale ale americanilor.

Prin memorandum, liderul de la Casa Albă le ordonă tuturor departamentelor și agențiilor executive să înceteze participarea și finanțarea a 35 de organizații non-ONU și a 31 de entități ONU care operau împotriva intereselor naționale, a securității, prosperității economice și a suveranității SUA.

Trump va pune capăt „finanțării și implicării” contribuabililor americani în entități care „provomovează agende globaliste în detrimentul priorităților SUA” sau care abordau probleme majore în mod ineficient. Președintele consideră că banii contribuabililor americani vor fi alocați mai eficient în sprijinirea unor misiuni relevante.

Imediat după revenirea în funcție, președintele Trump a inițiat retragerea Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății și din Acordul de la Paris privind schimbările climatice.În prima zi a administrației sale, președintele a semnat, de asemenea, un Memorandum Prezidențial pentru a notifica Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică că Acordul său Fiscal Global nu are nicio forță sau efect în Statele Unite și pentru a conduce o anchetă cu privire la faptul dacă țările străine au reguli fiscale în vigoare care sunt extrateritoriale sau afectează în mod disproporționat companiile americane.

Președintele Trump a semnat un Ordin Executiv prin care Statele Unite se retrageau din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (UNHRC) și se interzicea orice finanțare viitoare pentru Agenția ONU pentru Ajutor și Lucrări în Orientul Apropiat (UNRWA).

„El a prioritizat interesele americane prin redirecționarea atenției și a resurselor către priorități interne, cum ar fi infrastructura, pregătirea militară și securitatea frontierelor, și acționând rapid pentru a proteja companiile americane de interferențele străine.”, a comunicat Casa Albă.

Sursa Foto: Casa Albă

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Trump a declarat că bugetul militar al SUA pentru 2027 ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, și nu de 1 trilion de dolari
05:40
Trump a declarat că bugetul militar al SUA pentru 2027 ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, și nu de 1 trilion de dolari
APĂRARE Ironia SUA: Trump ține discursul depsre starea națiunii pe 24 februarie 2026, exact la 4 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina
05:14
Ironia SUA: Trump ține discursul depsre starea națiunii pe 24 februarie 2026, exact la 4 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina
DEZVĂLUIRI JD Vance, despre vasul rusesc confiscat: Era un petrolier fals sub pavilion rus. Echipajul s-a prefăcut pentru a evita sancțiunile
05:00
JD Vance, despre vasul rusesc confiscat: Era un petrolier fals sub pavilion rus. Echipajul s-a prefăcut pentru a evita sancțiunile
LIVE UPDATE Fermierii francezi furioși se îndreaptă spre Paris ca să oprească acordul Mercosur:„Am decis să mergem la Paris, cu orice preț vom merge la Paris!”
05:00
Fermierii francezi furioși se îndreaptă spre Paris ca să oprească acordul Mercosur:„Am decis să mergem la Paris, cu orice preț vom merge la Paris!”
DIPLOMAȚIE După ce l-a făcut “traficant” iar Gustavo Petro i-a spus că e “senil”, Trump s-a împăcat cu președintele Columbiei: “Aștept cu nerăbdare să ne vedem”
05:00
După ce l-a făcut “traficant” iar Gustavo Petro i-a spus că e “senil”, Trump s-a împăcat cu președintele Columbiei: “Aștept cu nerăbdare să ne vedem”
LIVE 🚨 (VIDEO) Iranul, pe un butoi cu pulbere. Tot mai mulți oameni ies în stradă, ciocniri majore. Regimul de la Teheran scoate blindatele
22:19
🚨 (VIDEO) Iranul, pe un butoi cu pulbere. Tot mai mulți oameni ies în stradă, ciocniri majore. Regimul de la Teheran scoate blindatele
Mediafax
Școli închise din cauza vremii nefavorabile, Cursuri suspendate joi și vineri
Digi24
„Întâi tragem, apoi punem întrebări”. Vechea regulă a Armatei daneze valabilă și în cazul unei invazii armate a SUA în Groenlanda
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea bănişori, dar da...
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Adevarul
Ce mesaj îi transmite Trump lui Putin după ce SUA au confiscat două petroliere în Europa și Caraibe
Mediafax
Cât costă în România treningul purtat de Maduro în momentul arestării. Stocul produsului s-a epuizat în mai multe țări
Click
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Femeie de 47 de ani, găsită moartă în apartamentul în care s-a cazat în vacanța de iarnă. A mers de 2 ori la Camera de Gardă, dar medicii au trimis-o acasă
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Șoferii cu vârsta peste 70 de ani vor fi supuși unor teste oftalmologice la fiecare trei ani
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
Cinci destinații turistice din Spania pe care să le eviți în 2026
VIDEO EXCLUSIV Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar problema se mută ca un „tsunami” pe un alt segment de rulare
06:30
Cum arată acum linia „Tramvaiului pe valuri” din Rahova. STB a reparat șina parțial, dar problema se mută ca un „tsunami” pe un alt segment de rulare
EXCLUSIV Dubla tragedie aviatică de la Cogealac e blocată la Secția Parchetelor Militare de patru ani. Care este cauza tergiversării anchetei
06:00
Dubla tragedie aviatică de la Cogealac e blocată la Secția Parchetelor Militare de patru ani. Care este cauza tergiversării anchetei
ACTUALITATE Valentin Stan: Când Trump a ajuns la putere, Canalul Panama era controlat de chinezi
06:00
Valentin Stan: Când Trump a ajuns la putere, Canalul Panama era controlat de chinezi
EXCLUSIV Un tiktoker bucureștean cu peste 5.000 de urmăritori, anchetat după ce și-ar fi violat fetița de 8 ani. Mărturiile copilului sunt înspăimântătoare
05:00
Un tiktoker bucureștean cu peste 5.000 de urmăritori, anchetat după ce și-ar fi violat fetița de 8 ani. Mărturiile copilului sunt înspăimântătoare
ACTUALITATE Adrian Severin: „Parlamentul trebuie să spună ce se întâmplă cu banii dați Ucrainei. Ei trebuie trecuți prin buget, nu dosiți”
23:30
Adrian Severin: „Parlamentul trebuie să spună ce se întâmplă cu banii dați Ucrainei. Ei trebuie trecuți prin buget, nu dosiți”

Cele mai noi

Trimite acest link pe