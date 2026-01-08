Trump a semnat o proclamație prin care retrage SUA din 35 de organizații non-ONU și 31 de entități ONU: Acționau împotriva intereselor naționale

Președintele Donald Trump a semnat un Memorandum Prezidențial care prevede retragerea SUA din 66 de organizații internaționale care nu mai serveau intereselor naționale ale americanilor.

Prin memorandum, liderul de la Casa Albă le ordonă tuturor departamentelor și agențiilor executive să înceteze participarea și finanțarea a 35 de organizații non-ONU și a 31 de entități ONU care operau împotriva intereselor naționale, a securității, prosperității economice și a suveranității SUA.

Trump va pune capăt „finanțării și implicării” contribuabililor americani în entități care „provomovează agende globaliste în detrimentul priorităților SUA” sau care abordau probleme majore în mod ineficient. Președintele consideră că banii contribuabililor americani vor fi alocați mai eficient în sprijinirea unor misiuni relevante.

Imediat după revenirea în funcție, președintele Trump a inițiat retragerea Statelor Unite din Organizația Mondială a Sănătății și din Acordul de la Paris privind schimbările climatice.În prima zi a administrației sale, președintele a semnat, de asemenea, un Memorandum Prezidențial pentru a notifica Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică că Acordul său Fiscal Global nu are nicio forță sau efect în Statele Unite și pentru a conduce o anchetă cu privire la faptul dacă țările străine au reguli fiscale în vigoare care sunt extrateritoriale sau afectează în mod disproporționat companiile americane.

Președintele Trump a semnat un Ordin Executiv prin care Statele Unite se retrageau din Consiliul ONU pentru Drepturile Omului (UNHRC) și se interzicea orice finanțare viitoare pentru Agenția ONU pentru Ajutor și Lucrări în Orientul Apropiat (UNRWA).

„El a prioritizat interesele americane prin redirecționarea atenției și a resurselor către priorități interne, cum ar fi infrastructura, pregătirea militară și securitatea frontierelor, și acționând rapid pentru a proteja companiile americane de interferențele străine.”, a comunicat Casa Albă.

Sursa Foto: Casa Albă