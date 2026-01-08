Societatea de Transport București (STB) a reușit să remedieze, parțial, defecțiunile de la linia 32, acolo unde tramvaiele circulau înainte de Crăciun ca pe „valuri”. Călătorii și locuitorii din zonă spun însă că problema liniei care s-a tasat din cauza gazonului se mută pe o altă porțiune.

STB a îndepărtat, pentru moment, pericolul deraierii tramvaielor pe Linia 32 de la Calea Rahovei. Problema este departe de a fi rezolvată, din cauza căii de rulare, care este veche și deteriorată.

Imagini halucinante s-au viralizat înainte de sărbători, cu tramvaiele Imperio de pe linia 32, care circulau ca pe „valuri”, așa cum se poate vedea în clipul video de mai jos:

Din cauza unor lucrări la spațiul verde dintre șinele de tramvai, calea de rulare de pe Calea Rahovei a fost deformată.

„Pe linia 32, terenul s-a surpat și a condus și la deformarea șinelor”

„Primăria de sector a făcut mai multe lucrări la spațiul verde, iar din cauza ploilor, terenul s-a surpat, și a condus și la deformarea șinelor”, precizau, în decembrie, reprezentanții STB, pentru Gândul.

După Crăciun, STB a demarat reparația la șina de tramvai de pe Calea Rahovei, unde s-a lucrat noaptea.

Tramvaiele Imperio au fost scoase o perioadă de pe această linie, iar în prezent se circulă mai bine, dar calea de rulare este tot strâmbă.

Călătorii și locuitorii din zonă spun însă că problema se mută pe un segment de linie între Calea Ferentari și Strada Progresului, unde încă există gazon, iar linia a început deja să fie strâmbă, așa cum se poate vede în clipul video de mai jos:

În prezent au loc lucrări de modernizare pe mai multe linii de tramvai din București. Cel mai mare lot este „Reabilitare sistem rutier pe Bd. Th. Pallady, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Călărașilor, Bd. Corneliu Coposu, Bucla Titan”.

Linia 5 de tramvai, „Misiune imposibilă”

Marele mister rămâne însă Linia 5 de tramvai, care ar fi gata, dar Primăria Capitalei întârzie să o deschidă, din motive pe care încă nu le comunică.

Chiar dacă recent a fost predată pentru exploatare de la constructor către Primăria Capitalei, Linia 5 este tot închisă. La sfârșitul anului 2025 s-au realizat mai multe teste pe noua cale de rulare. Nici acum însă nu se circulă pe ea. Surse administrative au precizat pentru Gândul că Primăria Capitalei ar mai avea peste 8 milioane de euro datorie către constructor.

În luna decembrie 2025, Societatea de Transport București (STB) a desfășurat mai multe teste pe Linia 5 – proaspăt refăcută. Potrivit unor surse, STB ar fi constatat mai multe probleme în ceea ce privește alimentarea cu tensiune pe acestă rută, astfel că deschiderea liniei a fost amânată de cel puțin două ori.

