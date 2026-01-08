Vicepreședintele american JD Vance a participat la primul interviu televizat pentru Fox News de după operațiunea militară spectaculoasă de capturarea lui Nicolas Maduro.

Al doilea american în stat spune că Venezuela poate vinde petrol doar în interesele americanilor de acum încolo.

„Controlăm acum resursele de energie și îi transmitem regimului că aveți voie să vindeți petrol câtă vreme serviți interesului național american, nu aveți voie să vindeți petrol dacă nu serviți în interesul național american”, a spus JD Vance.

JD Vance: Era un petrolier rus fals

Întrebat despre petrolierul sub pavilionul rusesc ce a fost confiscat de forțele SUA, vicepreședintele a venit cu clarificări:

„Era un petrolier fals rus. S-au prefăcut că este un petrolier rus ca să evite sancțiunile. Dar oamenii se întreabă – cum controlăm Venezuela? Și asta se întâmplă în timp real. Modul în care controlăm Venezuela este prin controlul bugetului. NOI controlăm resursele energetice și NOI spunem regimului că are voie să vândă petrolul atâta timp cât servește intereselor naționale ale Americii. Așa exercităm o presiune incredibilă pe țară fără să pierdem nicio viață, fără să punem în pericol niciun cetățean american”.

Sursa Video: Fox News

