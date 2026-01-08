Valentin Stan: Când Trump a ajuns la putere, Canalul Panama era controlat de chinezi

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre felul în care Donald Trump își justifică politica externă. Printre cele mai importante teme se numără: drogurile, migrația și influența Chinei. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Trump trebuie să-și consolideze puterea și influența

Valentin Stan spune că Trump își construiește mesajul plecând de la pericole ușor de identificat. Drogurile și migrația sunt prezentate ca amenințări directe. Ele sunt legate constant de America Latină.

Care-i corola lui Trump? Narcoteroriștii, invazia de droguri, care este teribilă la ora actuală, și, foarte important, dragul meu, ce spune el? Migrația în masă. Deci, astea sunt lucruri pe care ei trebuie să le oprească. Pentru a le opri, trebuie să-și consolideze puterea și influența în zonă, mai ales că toate aceste desfășurări nefaste, pentru interesele de securitate americane vin spre America Latină, care e o zonă din emisfera vestică de care vorbește el.

Doctrina Monroe și Canalul Panama

Valentin Stan a explicat revenirea la Doctrina Monroe. Ideea de bază este controlul emisferei vestice. Statele Unite nu acceptă rivali externi în această zonă.