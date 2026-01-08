Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Când Trump a ajuns la putere, Canalul Panama era controlat de chinezi

Valentin Stan: Când Trump a ajuns la putere, Canalul Panama era controlat de chinezi

Valentin Stan: Când Trump a ajuns la putere, Canalul Panama era controlat de chinezi

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a vorbit despre felul în care Donald Trump își justifică politica externă. Printre cele mai importante teme se numără: drogurile, migrația și influența Chinei. Urmăriți aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Trump trebuie să-și consolideze puterea și influența 

Valentin Stan spune că Trump își construiește mesajul plecând de la pericole ușor de identificat. Drogurile și migrația sunt prezentate ca amenințări directe. Ele sunt legate constant de America Latină.

Care-i corola lui Trump? Narcoteroriștii, invazia de droguri, care este teribilă la ora actuală, și, foarte important, dragul meu, ce spune el? Migrația în masă. Deci, astea sunt lucruri pe care ei trebuie să le oprească. Pentru a le opri, trebuie să-și consolideze puterea și influența în zonă, mai ales că toate aceste desfășurări nefaste, pentru interesele de securitate americane vin spre America Latină, care e o zonă din emisfera vestică de care vorbește el.

Doctrina Monroe și Canalul Panama

Valentin Stan a explicat revenirea la Doctrina Monroe. Ideea de bază este controlul emisferei vestice. Statele Unite nu acceptă rivali externi în această zonă.

Vezi? Statele Unite după ani de neglijare. Pentru că, până acum, nu s-au agitat prea mult. Dar, ce spune? Vom aplica doctrina Moroe. Pentru ce? Pentru a restabili supremația americană în emisfera vestică. Pentru a proteja patria noastră și accesul nostru la geografie esențială în întreaga regiune. Mai departe, vom refuza competitorilor non-emisferici posibilitatea de a poziționa forțe sau alte capacități amenințătoare sau de a deține ori controla active strategice vitale în emisfera noastră. Păi când a venit Trump și și-a făcut ochii roată, ce a văzut în Panama? Chinezii care controlau ce? Canalul. Și ce a spus atunci Trump? Micuților, aveți afaceri cu o companie chineză care stabilește cine trece și cine nu trece printr-o zonă de interes strategic pentru interesele securitatea americană? Foarte bine. Nici o problemă. Venim acolo. Noi l-am construit, noi îl luăm înapoi.

