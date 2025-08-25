Prima pagină » Actualitate » Primele concluzii ale anchetei privind moartea lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat cu sportivul austriac până în ultimele clipe de viață

Primele concluzii ale anchetei privind moartea lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat cu sportivul austriac până în ultimele clipe de viață

25 aug. 2025, 13:14, Actualitate
Primele concluzii ale anchetei privind moartea lui Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat cu sportivul austriac până în ultimele clipe de viață

Noi detalii importante în dosarul morții lui Felix Baumgartner! Procuratura a făcut publice primele rezultate ale expertizei tehnice asupra parapantei pilotate de celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner, care și-a pierdut viața pe 17 iulie, la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident petrecut la Porto Sant’Elpidio.

Consultantul tehnic al Parchetului, Marco Rech, a efectuat zilele trecute primul dintre mai multe controale planificate, examinând atent aparatul de zbor. Primele indicii sugerează că nu există defecțiuni evidente la motor sau la elice, iar anchetatorii exclud tot mai mult ipoteza unui blocaj tehnic brusc, potrivit corespondentului Gândul din Italia.

Medicii legiști au exclus încă de la autopsie varianta unui atac fulgerător

Un detaliu important este acela că Baumgartner a reușit să deschidă parașuta, fapt ce indică faptul că a rămas conștient până în ultimele clipe. Acest lucru contrazice ipoteza pierderii cunoștinței în zbor, iar medicii legiști au exclus încă de la autopsie varianta unui atac fulgerător.

Ancheta este încadrată la omor din culpă împotriva unor persoane necunoscute, iar procurorii estimează că raportul final va fi gata în aproximativ 60 de zile. Între timp, imaginile surprinse de bodycam-ul purtat de sportiv ar putea juca un rol decisiv în reconstituirea exactă a accidentului care a pus capăt vieții temerarului austriac.

Felix Baumgartner, ultimul zbor

Legendarul parașutist austriac cunoscut pentru saltul istoric din stratosferă, a murit pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, într-un accident tragic de parapantor motorizat, în Italia. Vestea a șocat comunitatea sportivilor extremi și milioane de admiratori din întreaga lume.

Accidentul a avut loc în stațiunea Porto Sant’Elpidio, pe coasta Adriaticii, în jurul orei 16:00. Martorii spun că parapantorul motorizat al lui Felix a început brusc să se rotească, pierzând altitudine rapid, și s-a prăbușit lângă piscina unui complex turistic

O femeie aflată în zonă a fost rănită ușor. Ultimele imagini cu Baumgartner au fost filmate chiar de partenera sa, Mihaela Rădulescu, cu câteva minute înainte de zbor.

Rezultatele autopsiei lui Felix Baumgartner

În urma autopsiei efectuate la cererea Parchetului italian, s-a confirmat că sportivul a murit în urma impactului brutal cu solul, suferind fracturi grave ale coloanei vertebrale, traumatisme interne majore, lezarea ireversibilă a măduvei spinării. Inițial se presupunea că sportivul ar fi suferit un infart în timpul zborului.

„Eram sigură că Felix nu a suferit nicio problemă de sănătate. Era maniacal în privința verificărilor stării sale fizice și nu avea afecțiuni cardiace”, a declarat Mihaela Rădulescu după autopsie.

Mihaelei Rădulescu vrea să se ocupe de “continuarea poveștii extraodinare”

Mihaela Rădulescu, cunoscuta prezentatoare TV din România și partenera de viață a lui Felix de aproape 13 ani, a vorbit cu profundă emoție despre bărbatul care i-a fost alături în cele mai periculoase, impresionante și frumoase momente.

„Pentru mai bine de 12 ani, i-am fost alături în toate aventurile: spectacole acrobatice, zboruri cu elicopterul, cu paramotorul, salturi cu parașuta sau parapanta. Eram de nedespărțit, dar pasiunea lui ne-a separat. Totuși, el va rămâne mereu cu mine”, spune ea.

O viață la limita imposibilului

Felix Baumgartner a scris istorie în 2012, când a sărit din stratosferă, de la peste 39.000 de metri, devenind primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă (Mach 1.25). Saltul a fost urmărit live de peste 8 milioane de oameni și a intrat în Cartea Recordurilor.

Pe lângă această performanță istorică, el era cunoscut pentru practicarea BASE jumping de pe cele mai înalte clădiri din lume, a salturi de pe formațiuni naturale periculoase. Baumgartner zbura cu elicoptere, avioane ușoare și parapantoare si a facut cele mai riscante cascadorii aeriene posibile pentru un om.

Și Red Bull, compania care l-a sprijinit ani la rând, i-a adus un omagiu emoționant. Felix Baumgartner a fost un om care a trăit cu o intensitate rară, cu o disciplină nemaiîntâlnită și cu o pasiune pe care puțini o pot înțelege.

„Felix era un perfecționist și un vizionar. Un om care a forțat limitele fizice și mentale ale umanității. Va rămâne un simbol al curajului.” 

 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
14:32
Actorul Mihai Călin, despre Sergiu NICOLAESCU: „Un nenorocit, un orgolios și un plin de el care a profitat enorm”
ACTUALITATE Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
13:49
Avarii în lanț la rețeaua de termoficare. Mai multe zone din București rămân în continuare fără apă CALDĂ
POLITICĂ Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
13:48
Tensiuni în coaliție privind data alegerilor la Primăria Capitalei. Grindeanu: NU vor avea loc în noiembrie
JOBURI Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
13:43
Câți români fac ore suplimentare la muncă. Suntem printre cei mai comozi cetățeni din UE, potrivit Eurostat
EXCLUSIV Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă
13:40
Cale de acces și parcare, fără autorizație, lângă Vama Siret. Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, intervenție promptă după ce Poliția Rutieră a tras semnalul de alarmă
ANALIZĂ Temă de reflecție pentru Trump. „Putin nu va căuta PACEA până nu se va confrunta cu o înfrângere militară”
13:19
Temă de reflecție pentru Trump. „Putin nu va căuta PACEA până nu se va confrunta cu o înfrângere militară”
Mediafax
Adevărata cauză a morții lui Felix Baumgartner: 'A rămas conștient până în ultimele clipe'
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cine nu se poate pensiona în România. Indemnizația socială se acordă doar pensionarilor
Mediafax
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni. Cum vor fi primele de toamnă
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
observatornews.ro
EXCLUSIV. 94% dintre firmele din România au sub 1 milion € venituri. Cine plătește taxele țării
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Cursul valutar BNR luni, 25 august 2025: Prețul dolarului american și al monedei euro a scăzut azi! Cum arată cotațiile valutare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Călin Georgescu a fost interzis. Este cel mai mare regret: Astăzi s-ar fi vorbit despre pacea de la București
Evz.ro
Vreme cu extreme, în septembrie. Prognoza ANM pe două săptămâni
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Primele ipoteze ale autoritatilor dupa tragedia in care 4 tineri au cazut cu masina in rapa: "Că mai sunt şi alţii care cred că ar putea, asta e altă discuţie”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
15 fapte despre Frank Caprio, probabil cel mai iubit și respectat judecător din lume. „Nu fac nimic diferit față de ceea ce m-au învățat părinții mei”