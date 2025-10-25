Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv. Suma se apropie de un MILION de euro

Familia lui Felix Baumgartner scoate la licitație bunurile fostului sportiv, respectiv trei mașini care i-au aparținut acestuia. Suma cerută în schimbul automobilelor se apropie de un milion de euro.

Întreaga avere a fost moștenită de familia lui Felix Baumgartner, care a decis să vândă trei bolizi. Cele trei mașini sunt rare. Este vorba despre Lamborghini Huracan Sterrato, McLaren 620R și Mercedes G500 Brabus. Mașinile au înscripționat numărul 63 pe caroserii deoarece Baumgartner a făcut și motorsport.

Ce a primit Mihaela Rădulescu

Felix Baumgartner a avut o asigurare de viață imensă, în valoare de 500 de milioane de euro, având în vedere că practica unul dintre cele mai periculoase sporturi. Întreaga sumă a ajuns la familia sa. Pe de altă parte, Mihaela Rădulescu a primit trofeele și medaliile câștigate de Baumgartner. În plus va păstra și costum de astronaut.

Cauza morții lui Felix Baumgartner

Accidentul lui Felix Baumgartner, în urma căruia și-a pierdut viața, a fost cauzat de o eroare umana, potrivit procurorului din Fermo, Raffaele Iannella, la solicitarea Bild. Raportul tehnic a stabilit că parapanta sportivului austriac „era în stare perfectă și nu avea defecte”.

Acesta a precizat că „a existat o pierdere rapidă de altitudine în timp ce începea o scufundare în spirală, iar Baumgartner nu a putut conduce parașuta pentru a ieși din spirală”. Parașuta de rezervă s-a declanșat cu câteva momente înainte de impact.

În urma impactului cu solul, Felix Baumgartner își fracturase coloana vertebrală, printre alte leziuni. În esență, în timp ce se afla în „spirală”, Baumgartner nu a reușit să aplice tehnica corectă pentru a recâștiga controlul aeronavei, a subliniat procurorul.

